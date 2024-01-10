Жительница: лишенные тепла дома в Климовске были признаны аварийными Местная жительница: половину домов Климовска признали аварийными 20 лет назад

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наличие проблем с состоянием минимум половины домов Климовска признали еще 20 лет назад. Об этом на встрече с губернатором Андреем Воробьевым заявила местная жительница, бывшая помощница депутата Мособлдумы Елена Андреева. Она предположила, что эти дома было бы дешевле расселить, чем ремонтировать, передает корреспондент NEWS.ru с места событий.

20 лет назад я была помощником депутата Мособлдумы. Мы там бились, ходили, писали во все инстанции. <...> Еще тогда минимум половину этих домов признали аварийными и подлежащими расселению, — сказала женщина.

Она поинтересовалась у губернатора, есть ли в регионе программа по переселению жильцов аварийных домов. Воробьев в свою очередь напомнил, что для таких людей предусмотрены сертификаты, которые позволяют приобрести новое жилье в любом месте.

С середины прошлой недели жители микрорайона Климовск в подмосковном Подольске остаются без отопления. Это связано с аварией в частной котельной, расположенной на территории Климовского специализированного патронного завода.

Накануне вечером Андрей Воробьев сообщил, что подачу тепла возобновили уже в 122 жилых домах микрорайона. Восстановить отопление в остальных домах он обещал до конца дня 9 января.