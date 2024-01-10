Названо число домов в Климовске, где дали отопление Воробьев: отопление возобновили в 122 домах Климовска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Воробьев

Подачу тепла возобновили уже как минимум в 122 домах микрорайона Климовск подмосковного Подольска, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с местными жителями вечером 9 января. Восстановить отопление в остальных домах он обещал до конца суток.

Из 176 домов 122 у нас уже под отоплением. Соответственно, остальные до конца дня (9 января. — NEWS.ru) мы включим. Все, кроме Южного (поселок. — NEWS.ru): вот эти малоэтажные дома все еще остаются, как мы и говорили, в активной работе, — сказал чиновник.

Днем 4 января в частной котельной в Климовске произошла авария. В результате без отопления осталась 21 тысяча человек. Температура воздуха в некоторых квартирах опускалась до 10 градусов тепла.

К аварии, предварительно, привел скачок напряжения в котельной, который спровоцировал гидравлический удар на теплосети. В связи со случившимся правоохранители возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о превышении должностных полномочий.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после масштабной аварии, лишившей тепла и света десятки тысяч людей в подмосковном Подольске. Был задержан замглавы города. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Также задержан начальник котельной.