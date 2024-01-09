Жители Климовска рассказали, как греются без отопления Жители Климовска из-за аварии в котельной отапливали квартиру газом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Климовска рассказали корреспонденту NEWS.ru, что из-за отсутствия теплоснабжения грели свои квартиры с помощью газовых плит, при этом они все равно находятся дома в верхней одежде. В свою очередь обошедшие дома волонтеры предоставили пожилым женщинам продуктовые наборы, а одной из жительниц угловой квартиры подарили обогреватель. Также есть возможность записаться в пункт временного расположения, пока не удастся наладить систему теплоснабжения.

У мамы есть газ. Стоят кастрюли, подогреваем. Когда начался отопительный сезон, у меня батареи в угловой комнате полностью не прогревались, — рассказала одна из жительниц.

Во время встречи жителей Климовска с губернатором Московской области Андреем Воробьевым гражданам запрещали вести съемку на свои мобильные телефоны. Это объясняли тем, что видеосъемку ведут представители губернского телевидения. Граждане требовали от главы региона объясниться в связи с чрезвычайной ситуацией из-за перебоев с отоплением во время морозов и пояснить, куда он уехал, когда с 4 января в Подмосковье начались массовые проблемы с теплоснабжением. Губернатор заверил, что никуда не уезжал и не планирует этого делать.

Ранее Московская область получила право взять в свое ведение частную котельную в Климовске, на которой произошла масштабная авария, оставившая без тепла и света в 20-градусные морозы 173 жилых дома в городском округе Подольск. Собственники патронного завода, где случилась остановка котла, сейчас находятся за границей. По решению президента начался процесс национализации предприятия. Котельная, которая отапливала 22 тысячи человек, находится на территории частного режимного предприятия, куда ограничен допуск городских специалистов ЖКХ.