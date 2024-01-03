Ростех сообщил о завершении испытаний нового «Панциря» на гусеничном шасси

Фото: МО РФ

Тестирование улучшенной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» подходит к завершению, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Ростех». Отмечается, что машина соответствует требованиям Министерства обороны России.

Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». — NEWS.ru) в настоящее время в рамках опытно-конструкторской работы завершает испытания ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ». Проведенные проверки показали соответствие комплекса требованиям, предъявляемым Министерством обороны РФ, — сообщили в компании.

«Панцирь-СМ-СВ» разработан для обеспечения защиты Сухопутных войск Вооруженных Сил России и оснащен новым гусеничным шасси. Его возможности включают прикрытие и сопровождение систем ПВО на марше по снегу и бездорожью. Также комплекс имеет два вида управляемых зенитных ракет и обладает расширенной зоной поражения. Введение ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» в военную эксплуатацию значительно усилит потенциал ПВО на низких высотах и в ближней зоне, считают эксперты.

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