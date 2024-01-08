Любовь к Дубаю, «Вечер с Лепсом»: последние новости о Киркорове 8 января Киркорова убрали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Выступление певца Филиппа Киркорова вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале. Где сейчас находится народный артист России, что о нем слышно к 8 января?

Из каких шоу вырезали Киркорова

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Первый канал вырезал выступления Киркорова и Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом». Праздничный концерт транслировался 7 января, хотя был записан 24 декабря.

Источник уточняет, что изначально шоу на Первом канале должен был открыть Киркоров с песней «Летите, летите». Кроме того, было запланировано его совместное выступление с певицей Люсей Чеботиной и шансонье Михаилом Шуфутинским. Глюкоза должна была исполнить композицию «Мурашки».

«Но все эти композиции не вошли в эфир, анонсы выступлений артистов тоже пропали с официального сайта телеканала», — пишет «Осторожно, новости», прикрепив к публикации видео и фото отрывков «зацензурированных» номеров артистов.

Telegram-канал подчеркивает, что съемки «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» прошли уже после «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря.

«Съемки „Рождественского вечера“ прошли уже после almost naked вечеринки, из-за которой рэпер VACIO (Николай Васильев — NEWS.ru) дважды получил административный арест, а звезды шоу-бизнеса начали публично извиняться. Спустя два дня после съемок видео с извинениями записывал и Киркоров, в нем он говорил, что не хочет, чтобы участие в вечеринке повлияло на его карьеру в России», — добавляет канал «Осторожно, новости».

Ранее Киркорова вырезали из картины «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I, а также из «Голубого огонька», «Песни года», «Зимнего Show» и «Ночи сбывшихся надежд».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что сказал Киркоров на концерте в Дубае

6 января Киркоров впервые после «голой» вечеринки выступил на сцене. Это произошло в дубайском ресторане Chalet Berezka, где народный артист России исполнил свои хиты и презентовал совместную с Шуфутинским композицию под названием «Жара в Дубае».

В ходе своего выступления Киркоров обратился к присутствующим на мероприятии зрителям. Певец признался, что его нигде так не встречают, как в самом крупном городе Объединенных Арабских Эмиратов.

«То, как здесь встречают вас, нас, нигде так не встречают. Нигде не оказывают такого гостеприимства и не любят артистов так, как здесь», — сказал певец.

На эти слова Киркорова отреагировал Telegram-канал «НеМалахов», который обвинил артиста в «неблагодарности».

«Как будто в России почти 40 лет его не встречали как короля», — отмечается в сообщении ресурса.

Что Киркоров сказал о России

Во время концерта в Дубае Киркоров подчеркнул, что сейчас в его жизни наступила черная полоса. Он выразил надежду на скорое появление белой.

Говоря о России, Киркоров заявил, что не представляет свою жизнь без этой страны, которую он назвал своим домом.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — сказал народный артист.

По мнению певца, самое главное, чтобы не было «мороза в сердце» и люди не «замерзали душой».

«Мы никогда не замерзнем, если в нас будет жить любовь!» — подчеркнул Киркоров.

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