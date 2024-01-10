Юрист оценил шансы национализировать завод в Климовске после аварии Юрист Юсупов: Климовский патронный завод могут национализировать после аварии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После коммунальной аварии, из-за которой 173 жилых дома в Климовске остались без отопления, Климовский патронный завод могут национализировать, заявил юрист Эмиль Юсупов. Комментируя ситуацию журналу «Компания», эксперт отметил, что данный процесс должен проводиться на законных основаниях.

Одним из них является нарушение антикоррупционного законодательства, когда собственник не может представить доказательства приобретения имущества на законные доходы. Второе основание — нарушение законодательства о противодействии терроризму, — пояснил юрист.

Юсупов подчеркнул, что иск к Климовскому заводу о нарушении антикоррупционного законодательства может подать прокуратура. Он также предположил, что сделку «будут ничтожать» как противоречащую основам правопорядка. Юрист добавил, что национализация является исключительной мерой и может проводиться только по решению суда.

Госкорпорация «Ростех» ранее сообщила, что готова взять под контроль Климовский патронный завод, соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину уже составляется. В сообщении уточняется, что такая мера позволит обеспечить выполнение социальных обязательств и производственных задач.