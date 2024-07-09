Итоги сокрушительного удара по Киеву: могут ли ВС РФ делать это постоянно

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС России способны наносить масштабные удары по объектам ВСУ, как это было 8 июля, считают авторы Telegram-канала «Военная хроника». Какие итоги атаки они подвели?

Какие объекты были поражены 8 июля в Киеве

По данным «Военной хроники», основной удар пришелся по заводу «Артем», поскольку там было зафиксировано минимум шесть прилетов.

«Ракетный удар подобного масштаба по военным объектам в столице Украины не фиксировался давно. <...> Основная часть прилетов, не менее шести, пришлась на комплекс зданий завода „Артем“. Также ударами были поражены подстанции в Шевченковском и Голосеевском районах. Вероятнее всего, речь идет о подстанциях „Соломенская“ и „Протасовская“ (110 кВ)», — говорится в публикации.

Авторы канала пояснили, что только примерно 10% российских ракет смогли перехватить западные средства ПВО, которые охраняют Киев, что является плохим результатом для ВСУ.

«С учетом того, что NASAMS и Patriot пропустили большую часть крылатых и баллистических ракет, а также принимая во внимание количество задействованных для удара по Киеву самолетов-носителей, можно предположить, что всего было перехвачено порядка 10% ракет или даже менее. Это откровенно плохой результат, особенно когда речь идет о защите столицы. Прилет зенитной ракеты AIM-120 в здание детской больницы „Охматдет“ — лучшая иллюстрация спорадических действий расчетов киевской ПВО», — пишут журналисты.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press NASAMS

Могут ли ВС РФ постоянно наносить подобные удары

«С учетом того, что на завод „Артем“ не пожалели шести крылатых ракет Х-101, а всего на военные объекты в центральной части Украины, по разным данным, прилетело порядка 30 ракет, возможность масштабировать удары осталась. Удар 8 июля далеко не самый масштабный: в некоторых прошлогодних налетах на энергетику Украины (в том числе по Киеву) применялось до 80 крылатых и баллистических ракет разного типа», — пишет «Военная хроника».

Отмечается, что ВС РФ не используют на постоянной основе такие массированные удары, потому что средства ПВО Украины были выведены на фронтовые участки из-за активной деятельности российской авиации и поражать цели стало проще.

«Любая операция подобного масштаба определяется целесообразностью. Предыдущие ракетные удары требовали повышенного расхода ракет прежде всего из-за плотности киевской ПВО. Однако большая часть комплексов С-300П/ПТ/ПС, судя по всему, была выделена на фронтовые участки из-за активности российской авиации, и ПВО столицы Украины размягчилась. В таких условиях не требуется массированных ударов и количество применяемых ракет можно снизить при сохранении необходимого результата», — говорится в сообщении канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Способны ли сейчас западные средства ПВО защитить Киев

Авторы «Военной хроники» напомнили, что у Украины до начала СВО была одна из самых мощных систем ПВО, хоть и не очень современная. Но системные удары ВС РФ лишили возможности ВСУ закрыть небо над Киевом на 100%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM SAMP-T

«Но под системными ударами (в отсутствии которых МО РФ обвиняли военблогеры) ПВО Украины постоянно деградировала. Сначала — от эшелонированной до более тонкой, потом — до объектовой, потом ВСУ лишились возможности парировать некоторые угрозы. Сейчас просто для того, чтобы надежно прикрыть Киев, необходимо задействовать вообще все западные вооружения — от Patriot и NASAMS до Gepard и SAMP-T. Но даже в масштабах Киева такой набор поможет прикрыть лишь ряд объектов. Несмотря на многочисленные поставки техники ПВО, полноценной интеграции советских и иностранных систем не произошло, а качество использования исключительно западных систем остается посредственным», — резюмировали журналисты.

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