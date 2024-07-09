Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 9 июля, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала видео, как панда Катюша пыталась догнать свою маму Диндин в уличном вольере. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Почему Катюша бежала за Диндин

На продемонстрированных кадрах запечатлено, как Катюша очень быстро вскарабкалась наверх деревянного настила и несколько раз чуть не упала с него. Панда устремилась во внутренний вольер, чтобы догнать свою маму Диндин, которая захотела уйти с улицы.

«Мама зашла во внутренний вольер, Катюша спешит за Диндин», — подписала видеозапись руководитель Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале отметили, что Катюша преодолела настоящую полосу препятствий, прежде чем смогла догнать Диндин.

«Боже мой, ну что за ребенок! Нет бы по траве за мамой побежать, но Катюша лучше полосу препятствий возьмет и покажет нам свой великолепный уровень физической готовности»;

«Какая милость. Спешит, спотыкается, как же мама там, как это без нее-то. Безобразие какое. Было немного страшно за нашего ребенка, но Катерина справилась и даже не упала с деревянной лестницы, хотя высота там не совсем маленькая»;

«Как же спешит Катюша за мамой! Прямо бегом на полной скорости, поскальзывается, но встает и снова бежит, чтобы свою любимую маму не оставлять надолго одну. Неужели Катюша боится одна в уличном вольере находиться без Диндин? Или просто захотелось с мамой резко поиграться, поэтому во внутренний вольер так бежала», — писали пользователи Сети.

Когда в Московском зоопарке может появиться еще одна новорожденная панда

Светлана Акулова рассказывала, что сотрудники учреждения планируют уже в 2026 году попробовать вновь свести Жуи и Диндин для продолжения потомства.

«Панды могут размножаться один раз в год всего три дня. У нас самка и самец соединялись только один раз пока, но, так как малышка Катюша с мамой будет находиться два года, а потом она уже становится взрослой особью, примерно в 2026 году мы планируем соединять больших панд еще раз. Будем надеяться, что у нас появится двойня, как говорит наш кипер», — говорила она.

Отметим, что Жуи и Диндин были привезены в Москву из Китая в 2019 году. Их сразу же поселили в обновленный вольерный комплекс «Фауна Китая», расположенный на старой территории зоопарка.

«И вот, наконец, 29 апреля 2019 года волнующий момент настал. Самолет с пандами на борту приземлился в аэропорту города Жуковского. На борту самолета пандам были обеспечены комфортный для них температурный режим и влажность. Девятичасовой перелет животные перенесли хорошо и за время транспортировки съели около 80 кг бамбука. В аэропорту панд встретили очень торжественно. В Московском зоопарке бамбуковые мишки будут жить 15 лет и, в рамках договора о научном сотрудничестве с китайскими коллегами, зоологи будут изучать этих интересных и редких животных. Панд поселили в обновленный вольерный комплекс „Фауна Китая“, расположенный на Старой территории. В нем два больших экспозиционных вольера на улице и два внутри павильона, специальные берлоги, где животные могут отдыхать, и даже водоемы. В вольерах поддерживается температура 18–20° и высокая влажность», — говорится на сайте столичного зоосада.

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