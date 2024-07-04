Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала трехминутное видео, как панда Катюша изучает новую игрушку, которую ей подарили киперы. Какие еще последние новости известны о животном сегодня?

Понравился ли Катюше подарок

На опубликованных кадрах видно, что Катюша аккуратно изучает большой желтый кубик, который ей дали сотрудники учреждения. Она несколько раз потрогала его лапами, а потом пошла играть со своей мамой Диндин.

«Катюша — исследователь», — подписала видеозапись руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой отметили, что Катюше, видимо, не очень понравился новый кубик и с мамой ей намного интереснее играть, чем с ним.

«Мама намного лучше всяких там игрушек. Катерина посмотрела на кубик, ничего не поняла и пошла опять приставать к маме. С ней явно веселее, чем с этой непонятной для нее фигурой»;

«Любопытная, осторожно так лапочкой, чтобы не страшно!!! Но когда мама пришла, вот жизнь удалась, с мамой спокойнее и поиграть можно, а то киперы что-то непонятное положили в вольер. Катюша, конечно, в своем репертуаре. Минуту поигралась и обратно маму доставать начала»;

«Видимо, не понравился новый кубик нашей Катерине. Она обычно же больше времени уделяет вещам, которые для нее новые и интересные. Диндин, наверное, надеялась, что игрушка отвлечет дочку хоть на пять минут, но этого не произошло», — писали пользователи Сети.

Сколько весит панда Катюша

Панда Катюша из Московского зоопарка весит свыше 30 килограммов. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

«Катюша весит 31,5 килограмма... Она большая стала», — отметили в пресс-службе.

Когда Китай впервые передал панд Московскому зоопарку

В 1957 году китайским правительством в дар Советскому Союзу к 40-летию Октябрьской революции был передан самец панды Пинь-Пинь. В 1959 году КНР передала Московскому зоопарку уже второго самца по кличке Ань-Ань.

«Вначале были большие трудности с кормлением, панды не хотели есть ничего, кроме бамбука. Бамбук пробовали заготавливать в Сухуми и Батуми и отправлять самолетами в Москву. Но это было слишком дорого, и сотрудники постепенно начали приучать животных к „российской“ пище — веткам ивы и березы. Специалистами Московского зоопарка были разработаны специальные кормовые рационы. Кроме веток, им давали рисовую и овсяную каши, морковь, фруктовые соки, сладкий чай. Сотрудники зоопарка внимательно наблюдали за пандами, так как о биологии этих животных знали тогда очень мало», — говорится на сайте московского зоосада.

Отмечается, что Пинь-Пинь прожил в СССР всего четыре года. В 1966 году Великобритания обратилась к Московскому зоопарку с предложением соединить самца Ань-Аня с самкой Чи-Чи, содержавшейся в Лондонском зоопарке.

«После переговоров на уровне правительств самку привезли в Москву. Обе панды жили в „Бамбуковом домике“ на Старой территории зоопарка. Через полгода после неудачных ссаживаний Чи-Чи возвратилась в Лондон. В 1968 году теперь уже Ань-Ань отправили в Лондон. Еще одна попытка образования пары больших панд оказалась неудачной, и Ань-Ань вернулся в Москву, где прожил 13 лет. Британская пресса во время пребывания Ань-Аня в Лондонском зоопарке ежедневно информировала людей о том, как ведут себя панды. После того как не стало Ань-Аня, в нашем зоопарке в течение почти 30 лет панд не было», — говорится в публикации.

В следующий раз панды появились в России только в 2001 году, когда правительство Китая в рамках проведения Дней культуры Пекина в Москве передало в зоопарк на два месяца самца Бень-Беня и самку Вэнь-Вэн. Потом только в 2019 году в РФ на долгое время поселились панды Диндин и Жуи.

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