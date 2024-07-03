Магнитные бури сегодня, 3 июля: что будет завтра, боли, кто в опасности

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Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 3 июля, составляет 35%, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что об этом известно, будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 3 и 4 июля

По данным ученых, сегодня в течение дня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, но ближе к 23:00 по московскому времени может возникнуть магнитная буря уровня G1.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 35%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

По информации сервиса my-calend, сегодня возможна умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации.

Завтра, 4 июля, возмущения геомагнитного поля возможны в ночное время. С 06:00 магнитная буря прекратится.

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Что нельзя делать в период геомагнитных ударов

Терапевт Анна Лупач советует метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она отметила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист порекомендовала обращаться к врачу для подбора препаратов первой помощи.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская напомнила пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями о необходимости иметь под рукой тонометр.

«Человек может заранее понимать, в какой момент у него может случиться скачок или спад, и заранее принять необходимые препараты. В случае если недомогание из-за магнитных бурь произошло впервые, следует обратиться к врачу», — прокомментировала она NEWS.ru.

По ее словам, исследования показали, что существует слабая и средняя зависимость от магнитных волн сердечно-сосудистой системы.

«У таких людей будут включаться всякие аномальные механизмы в организме. У любого человека включается механизм саморегуляции в момент магнитных колебаний. Организм самостоятельно борется с природным явлением. В магнитную бурю здоровый человек может чувствовать себя нормально», — подчеркнула медик.

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