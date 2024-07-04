Королевская семья Британии: последние новости, Гарри нанес ущерб Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри может вернуться в Букингемский дворец при выполнении одного условия, но его брат Уильям с супругой Кейт Миддлтон не готовы мириться с ним. Какие еще последние новости о королевской семье известны сегодня, 4 июля?

При каком условии Гарри может вернуться во дворец

Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла до сих пор обижены на принца Гарри из-за публикации книги о жизни в королевской семье, которую он выпустил после переезда в США, однако родные готовы простить его при одном условии, пишет New York Post.

По словам бывшего королевского дворецкого Гранта Харрольда, заслужить прощение семьи Гарри может, если признает, что публикация его скандальных мемуаров «Запасной» была ошибкой.

«Единственный способ, который поможет ему заслужить прощение семьи, — это публичное заявление, в котором он скажет, что во время публикации мемуаров переживал трудные времена и сожалеет о написанном. Однако я не думаю, что это произойдет. Были сказаны некоторые плохие вещи, которые навсегда останутся в истории. Гарри еще пожалеет о том, что написал в своей книге», — заявил Харрольд.

Почему принц Гарри не сможет помириться с Миддлтон

После сообщений об онкологическом заболевании принцессы Уэльской принц Гарри и его супруга Меган Маркл пытаются всеми способами наладить отношения с Кейт Миддлтон, но Грант Харрольд считает, что у них ничего не получится.

По его словам, герцог и герцогиня Сассекские «слишком много вреда» нанесли родственникам и потеряли доверие принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

«Гарри нанес ущерб и нарушил доверие. Это трудно, когда ты будущий монарх. Я сомневаюсь, что они когда-нибудь восстановят отношения, которые были изначально. Это были совсем другие отношения, построенные на доверии», — сообщил бывший дворецкий королевской семьи.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что за новый скандал с Меган Маркл

Меган Маркл в 2020 году инвестировала в бренд Clevr blends, который производит веганский безглютеновый кофе, овсяное молоко и другие продукты питания. Супруга принца Гарри использовала свои связи, чтобы укрепить бизнес-платформу компании, и рассылала продукцию знаменитостям, однако, как сообщает издание Daily Mail, в этой продукции обнаружили опасные вещества.

«Модный кофейный бренд, в который инвестировала Меган Маркл, подвергся нападкам со стороны группы, которая опубликовала уведомление о нарушении и пригрозила подать в суд из-за „токсичных химических веществ“, предположительно, обнаруженных в его продукции», — пишет Daily Mail.

По данным источника, в некоторых продуктах бренда был обнаружен свинец, но покупателей не уведомили о риске вреда для здоровья. Товары компании сейчас проверяют на токсичность.

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