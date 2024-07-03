«Нормальные люди поняли ситуацию на Украине»: где сейчас Александр Серов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Серов

Народный артист России Александр Серов продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, как на его популярность повлиял сериал «Слово пацана»?

Чем известен Серов

Александр Серов родился 24 марта 1951 года в Ковалевка Николаевской области. Получил высшее образование в Институте культуры в Краснодаре по специальности «Руководитель эстрадных оркестров». Работал руководителем эстрадных ансамблей и аранжировщиком.

С 1977 года по 1978 год Серов пел и играл в ВИА «Поющие юнги» в Николаеве. В 1981 году он выступил на радио дуэтом с Ольгой Зарубиной с песней «Круиз», которая сразу обрела популярность.

В 1982-1984 годах артист руководил ВИА «Черемош» в Черновцах, в котором пели сестры Ротару — Лидия и Аурика (родные сестры Софии Ротару).

В 1983 года Серов стал лауреатом конкурса песен стран социалистического содружества, проходившего в Ялте. После этого он переехал в Москву, где стал участником и ведущим музыкальной передачи Центрального телевидения «Шире круг».

27 декабря 2004 года «за большие заслуги в области искусства» Серов получил почетное звание народного артиста России.

В 2012 году исполнитель стал обладателем российской музыкальной премии «Золотой граммофон» «за вклад в историю отечественной музыки».

Серов по сей день продолжает записывать песни и выступать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Серов

Что известно о личной жизни Серова

Единственной официальной женой Александра Серова была мастер спорта по гимнастике Елена Стебнева, которая моложе его на 23 года. В браке родилась дочь Мишель.

Супруги развелись в 2010 году.

«С Еленой общения нет. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида, тяжелый камень у меня на душе. Я же был гастролером, редко бывал дома, а все, что зарабатывал, приносил в дом, делал все, чтобы было лучше. Но человек этого не оценил. 17 прожитых лет потерпели фиаско. Я пересилить эмоционально не могу. Поэтому у меня все это свербит», — рассказывал Серов в передаче «Жизнь и судьба».

После коронавируса у певца возникли разногласия с родственниками из-за нестабильного эмоционального состояния. В 2022 году его дочь Мишель заявила, что отец выгнал ее вместе с мужем и детьми из своего загородного дома.

«С этой пресловутой короной я попал очень серьезно. И мне очень сильно разбили нервную систему. Меня все раздражало. Когда заплачет ребенок, какой-то крик — мне все бьет в голову. И врагу не пожелаешь то, через что я прошел», — объяснял артист в шоу «Секрет на миллион».

Летом 2023 года Мишель приехала к отцу в гости и показала соответствующе кадры в соцсетях, опровергнув информацию о том, что они больше не общаются.

Помимо дочки, у Серова есть двое внебрачных детей: наследница Кристин, рожденная от журналиста Надежды Тилер, и дочь Алиса от поэтессы Валентины Аришиной.

Что Серов говорил о спецоперации

Александр Серов родился на Украине, однако он поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей.

«Мои два дяди, два врача, живут там. Сейчас им далеко за 70, и, слава Богу, они во здравии. Ситуация вокруг Николаева меня тоже сильно тревожит. Мы разговариваем на русском языке, они говорят со мной нормально, у нас никакого антагонизма нет. Нормальные люди, которые поняли ситуацию, что произошло на Украине», — говорил исполнитель.

По его мнению, участники СВО «делают святое дело».

«Здоровья, выдержки, мудрости, вы делаете святое дело», — отмечал Серов, выступая в Кремле.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Серов

Что Серов говорил о Зеленском

Александр Серов называл поведение президента Украины Владимира Зеленского «неадекватным и чудовищным». Он рассказывал, что знаком с Зеленским, и тот «всегда хотел выскочить на другую ступеньку».

«Поведение Зеленского не то что неадекватное, а чудовищное. Я был у него на программе лет 10 тому назад. Просто пришел, потому что мне заплатили деньги. Я поехал, спел песни там. Тогда Зеленский был крученый такой парень. Крутится, вертится. Он тогда имел дела с олигархами типа Коломойского и зацепился, наверное, чтобы выскочить на другую ступеньку. Скорее всего, после фильма „Слуга народа“, который я не смотрел, вдруг мелькнула мысль у тех, кто был приближен к олигархической линии: „А почему бы его не сделать президентом?“ Его поддержали, потому что рейтинг Порошенко в то время падал. И сработало. Потом Зеленский лег под Америку. У него поехала крыша, и он потерял равновесие», — комментировал музыкант MK.RU.

Чем сейчас занимается Серов

Александр Серов продолжает творческую деятельность.

Его ближайшие выступления состоятся в Сочи (17 августа), Калининграде (22 августа), Москве (6 октября, 16 октября, Екатеринбурге (9 августа), Челябинске (10 октября), Коломне (18 октября), Саратове (1 ноября) и Истре (23 ноября).

Серов признавался, что после выхода сериала «Слово пацана» у него стало больше концертов, так как его хиты прозвучали в проекте.

«Спасибо вам, у меня никогда не было столько концертов», — обратился он к актерам.

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