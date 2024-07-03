Слова о России, молчание об СВО, беременность: где сейчас сестры Толмачевы

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Мария и Анастасия Толмачевы после выступления в финале 59-го международного конкурса песни «Евровидение-2014»

Анастасия и Мария Толмачевы представляли Россию на Евровидении-2014. Как и где певицы живут сейчас, что известно об их личной жизни?

Чем известны Толмачевы

Анастасия и Мария Толмачевы родились 14 января 1997 года в Курске.

В 2006 году они одержали победу на детском Евровидении. В 2014 году представляли Россию на Евровидении, проходившем в Копенгагене. Их продюсером был народный артист РФ Филипп Киркоров.

В 2014 году певицы заняли седьмое место на конкурсе. При этом они отмечали, что их проигрыш не был связан с политической ситуацией.

«Все думают, что на конкурсе была политика. Но с нами, наоборот, все были дружелюбны. Мы не чувствовали никакой злобы со стороны других стран», — рассказывали они в интервью Светлане Баласанян.

Что известно о личной жизни Толмачевых

Мария Толмачева несколько лет состояла в отношениях с зубным техником по имени Анатолий, однако в итоге пара рассталась.

Осенью 2023 года исполнительница вышла замуж за мужчину по имени Сергей, а в июне этого года сообщила о беременности, опубликовав в соцсетях снимок с округлившимся животом.

«Новая глава нашей жизни. Мое счастье. Пусть у каждой любви будет такой итог», — написала она.

По слухам, избранник артистки имеет за плечами два брака, от которых осталось трое детей. Об этом в сообществе «Подслушано Курск» во «ВКонтакте» написала местная жительница Наталья Жукова.

«У Сергея была счастливая семья. Дети умные: сын и дочь. Бывшая жена Надежда — маленькая, хрупкая женщина. Юрист, большая трудяжка. Строили дом в Духовце (деревня под Курском.). Купили машину. Жена работала, муж больше был дома... Сейчас дети живут с мамой в квартире. Машину и дом Сергей забрал. Свое гнездо, разрушив чужое, не построишь. Поступил Сергей с бывшей женой очень нехорошо. Хотя, наверное, виновата, прежде всего, Маша», — цитирует женщину «Экспресс-газета».

Анастасия Толмачева не замужем. О своей личной жизни она старается не распространяться, однако недавно, отвечая на вопросы поклонников, она призналась, что хочет выйти замуж.

Фото: Прокофьев Вячеслав/ ITAR-TASS Настя и Маша Толмачевы и певец Филипп Киркоров

Что Толмачевы говорили о Киркорове

Мария и Анастасия Толмачевы в интервью журналисту Светлане Баласанян рассказывали о работе и дружбе с Филиппом Киркоровым. По их словам, поп-король является «замечательным человеком».

«Филипп всегда переживает за всех. Да, он требовательный в работе, но как человек он замечательный. Он написал и подарил нам песню „С тобой“. Даже приезжал на запись», — вспоминали певицы.

Чем сейчас занимаются Толмачевы

Мария и Анастасия Толмачевы в 2016 году открыли мастерскую эстрадного искусства в Курске. Они продолжают преподавать там по сей день. В будущем артистки планируют также открыть мастерские в других городах.

Кроме того, Анастасия Толмачева в феврале выпустила сольную песню «Сгорала».

Сестры Толмачевы не высказывались на тему спецоперации, однако они часто публикуют в соцсетях патриотические посты, заявляя о любви к родине.

«Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение! Я русская! И я этим горжусь!» — подчеркивала Анастасия Толмачева.

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