«Рожайте, пока рожается»: Семенович о беременности 41-летней Сати Казановой Семенович предложила коллегам рожать, пока рожается

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анна Семенович

Певица Анна Семенович заявила на Премии МУЗ-ТВ, что, пока возможно, нужно рожать детей. Так она прокомментировала корреспонденту NEWS.ru беременность своей коллеги 41-летней Сати Казановой. Для экс-участницы группы «Фабрика» этот ребенок станет первым.

В 41 год забеременеть — это вообще не поздние роды и не поздняя беременность. Предела нет: пока рожается — рожайте, — заявила Семенович.

Сати публично объявила о беременности 6 июня. Она опубликовала видео с округлившимся животом и назвала беременность «вымоленным чудом» и даром. Исполнительница также сообщила о своем желании написать книгу о том, «как все было». Певица беременна от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Свадьба состоялась в 2017 году. Супруги являются последователями Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий.

Также в разговоре со СМИ Анна Семенович призналась, что ее любимым сериалом во время выступления в группе «Блестящие» был «Секс в большом городе». Звезда сравнила актрис из сериала с четырьмя участницами группы. По ее словам, Юля Ковальчук была Кэрри, темной девочкой была Ксюша Новикова, Надя Ручка была рыженькой, а сама она была Самантой.