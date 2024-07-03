Как сейчас живет актер Константин Хабенский: поддерживает или критикует СВО

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Константин Хабенский

Народный артист России Константин Хабенский продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Хабенский

Константин Хабенский родился 11 января 1972 года в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Хабенский снимался в картинах «Наташа», «Убойная сила», «Дом для богатых», «Кукушка», «Линии судьбы», «Женский роман», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Белая гвардия», «Адмиралъ», «Елки», «Распутин», «Небесный суд», «Метод», «Про Комарова», «Ну простите!», «Письма», «Фея», «Доктор Лиза», «Трое», «Чемпион мира», «Петр I» и других.

Всего в его фильмографии более 120 работ.

Хабенский с 2003 года служит в МХТ им. Чехова, а в октябре 2021 года занял пост художественного руководителя театра.

Что известно о личной жизни Хабенского

Первой женой Константина Хабенского была радиожурналист Анастасия Смирнова. Они поженились в 2000 году. В 2007 году у супругов родился сын Иван.

В 2008 году Смирнова умерла от опухоли головного мозга. После смерти супруги актер создал «Благотворительный фонд Константина Хабенского», который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Сын Хабенского от Смирновой живет в Испании с бабушкой по материнской линии.

В 2013 году Хабенский женился второй раз — на актрисе Ольге Литвиновой. В 2016 году у пары родилась дочь Александра, в 2019 году — дочь Вера.

Фото: Сергей Булкин/News.ru Константин Хабенский

Что Хабенский говорил о спецоперации

В марте 2022 года на официальной странице МХТ имени А. П. Чехова было размещено заявление Константина Хабенского, в котором он отметил, что никогда не комментировал политические темы, поэтому не собирается это делать и сейчас.

«В сегодняшних обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, мне и многим моим коллегам очень тяжело, психологически тяжело, выходить на сцену и делать свою работу, но мы будем продолжать делать свое дело. Потому что театр — это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценности человеческой жизни», — объяснил артист.

Он также попросил общественность не устраивать «публичных расправ» в соцсетях над людьми, которые высказались за или против спецоперации.

При этом в январе 2024 Хабенский в фойе МХТ имени Чехова сфотографировался с участниками СВО. Тогда поклонники решили, что таким образом он поддержал спецоперацию.

Кроме того, Хабенский убрал из репертуара спектакли режиссеров, которые высказались против действий российской власти. Так, были закрыты показы постановок Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и Александра Молочникова.

В январе 2023 года Хабенский также уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву, которые осуждали проведение спецоперации. После ухода из МХТ им. Чехова Назаров заявил, что худрук был вынужден пойти на такую меру ради получения брони на артистов театра, однако со временем актер поменял свое мнение и сообщил, что артист уволил его из-за политических высказываний.

«Хабенский нашел себе оправдания — сохранил труппу, сохранил театр. Ради этого избавился от нас. Мы хотели его оправдать, что он спас 29 парней-актеров от мобилизации. Прошло время, и теперь мы точно знаем, что это было ложью», — утверждал Назаров.

Фото: Сергей Булкин/News.ru Константин Хабенский

Чем сейчас занимается Хабенский

Константин Хабенский продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в картинах «Праведник», «Бременские музыканты», «У людей так бывает», «Неприличные деньги», «Гром: Трудное детство» и «Как я стал ребенком».

В 2024 году вышли ленты "Сто лет тому вперед" и «Майор Гром: Игра» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Малышарики. День рождения», «Говорит Москва», «Как дети», «В раю правды нет», «Авиатор» и «Я жених своих родителей» с Хабенским.

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