«Сто лет тому вперед» с Петровым, «Спойлер»: что смотреть на неделе

Фото: Централ Партнершип

Александр Петров в фильме «Сто лет тому вперед»

На новой прокатной неделе в кинотеатрах выходит экранизация повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед», «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом, историческая драма «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном и триллер «Город тайн: Исчезнувшая», а на «Кинопоиске» стартует многосериальная политическая драма Сергея Минаева «Спойлер».

«Сто лет тому вперед»

Премьера: 18 апреля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов.

Зачем смотреть: новая экранизация повести Кира Булычева «Гостья из будущего».

«Сто лет тому вперед» — не ремейк советского научно-фантастического фильма Павла Арсенова и не прямая экранизация произведения Булычева. В центре истории снова московский школьник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) и девушка с розовыми волосами Алиса Селезнева (Даша Верещагина). Они оканчивают одну и ту же московскую школу, но с интервалом в сто лет. Случайно в учительской подсобке Коля находит космион и переносится в 2124 год. Там его встречает Алиса и знакомит со своим отцом, профессором Селезневым (Константин Хабенский).

В межгалактической войне победила земная коалиция, но у проигравших пиратских сил остались предводители Весельчак У (Александр Петров) и Глот (Юра Борисов). Они намерены вернуться в прошлое и изменить итоги конфликта, а Коля становится их невольным помощником в путешествиях сквозь время.

«По Фрейду»

Премьера: 18 апреля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Энтони Хопкинс, Мэттью Гуд, Джереми Нортэм, Орла Брейди, Джоди Бальфур.

Зачем смотреть: картина о споре между величайшим австрийским психологом Зигмундом Фрейдом и литератором Клайвом Льюисом.

Действие разворачивается в сентябре 1939 года, незадолго до начала Второй мировой войны. В это время Зигмунд Фрейд встречается с писателем Клайвом Льюисом в своем доме, чтобы побеседовать о мироздании и существовании Бога. Фрейд всегда придерживался материализма, Льюис долгое время был атеистом, но пришел к религиозному мировоззрению.

Фрейд был уже не молод, у него сложились непростые отношения с его взрослой незамужней дочерью Анной. А Льюис переживал нестандартный роман с женщиной преклонного возраста, к тому же мамой своего приятеля, павшего в Первой мировой войне.

На протяжении фильма мужчины задают друг другу неудобные личные вопросы. Картина основана на пьесе Марка Ст. Джермейна, который опирался на книгу Армана Николи «Фрейд и Льюис. Дебаты о Боге».

«Меч короля»

Премьера: 18 апреля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Мадс Миккельсен, Феликс Крамер, Магнус Креппер, Якоб Ульрик Ломанн, Кристин Куят Троп, Аманда Колин.

Зачем смотреть: биографическая драма о рыцаре Людвиге, которого король Дании послал завоевывать дикие земли.

В основу ленты лег исторический роман «Капитан и Энн Барбара» датской писательницы Иды Йессен.

Действие происходит в Дании XVIII века. Капитан Людвиг Кален (Мадс Миккельсен) одержим идеей завоевать обширную пустошь бесплодной Ютландии. Кален обрабатывает там землю, чтобы получить за это богатство и дворянский титул от короля Фредерика V.

Картина участвовала в программе Венецианского кинофестиваля и завоевала приз всемирной католической ассоциации по коммуникациям. Фильм получил награды Европейской киноакадемии за лучшие костюмы и операторскую работу, а Мадс Миккельсен — приз за лучшую мужскую роль. «Меч короля» — величественная и жестокая историческая эпопея Николая Арселя.

«Спойлер»

Премьера: 18 апреля.

Где смотреть: «Кинопоиск».

В ролях: Олег Меньшиков, Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Анатолий Кот и Владимир Стеклов.

Зачем смотреть: политический сериал по сценарию Сергея Минаева о предвыборной гонке и пути к власти.

Сюжет рассказывает о борьбе за губернаторское кресло в несуществующей в действительности Куйбышевской области. Нынешний губернатор Корецкий намерен провернуть хитроумную схему. Он нанял опытного политтехнолога, чтобы подставной кандидат-«спойлер» перетянул голоса у главного конкурента и смог обеспечить победу остальным участникам.

Андрей Оболенский, честный предприниматель, становится этим кандидатом-«спойлером». Местная полиция пытается отобрать бизнес Оболенского, поэтому он соглашается на сделку с губернатором.

Сценарий написал журналист Сергей Минаев, известный зрителям по экранизациям его книг «Духless», «Духless 2» и «Селфи».

«Город тайн: Исчезнувшая»

Премьера: 18 апреля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Эрик Бана, Жаклин Маккензи, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин Макливи, Сиси Стрингер, Джереми Линдсей Тейлор, Ричард Роксбург

Зачем смотреть: детективный триллер сценариста и режиссера Робертa Коннолли.

В основу фильма лег новый бестселлер Джейн Харпер «Силы природы». По сюжету пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста одна из них бесследно исчезает, а другие участники похода что-то скрывают. На помощь местным следователям приезжает федеральный агент Аарон Фальк.

Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

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