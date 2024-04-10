«Щелчок по носу»: Бондарчук вспомнил, как Хабенский поставил его на место Бондарчук вспомнил, как Хабенский осадил его «неопытного» и «высокомерного»

Режиссер Федор Бондарчук вспомнил, как в начале своей актерской карьеры был высокомерен и «получил щелчок по носу» от коллеги Константина Хабенского, пишет aif.ru. По его словам, на съемках фильма «В движении» им предстояло вдвоем сыграть сцену борьбы. Бондарчук признался, что тогда еще был неопытен как актер, но думал, что «съест» Хабенского, однако ошибся. После совместной работы он осознал, что его «вышибло энергией» коллеги и он словно «отлетел к стенке» от него.

В этом маленьком, собранном человеке есть то, чего просто не ожидаешь. И тогда я ему это сказал: «Кость, я был высокомерен. Спасибо тебе за партнерство». И это был щелчок мне по носу в самом начале моей карьеры, — рассказал Бондарчук.

Недавно Хабенский и Бондарчук сотрудничали на съемках фантастического фильма «Сто лет тому вперед», который переосмысливает историю главной героини цикла детских фантастических книг Кира Булычева «Приключения Алисы», Алисы Селезневой. Экранизация повести выйдет в российский прокат 18 апреля.