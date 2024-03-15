«Я стал жить!»: Бондарчук сделал заявление на фоне слухов о разводе Бондарчук сообщил, что счастлив в браке с Андреевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук

56-летний российский режиссер Федор Бондарчук в интервью Prozvezd.info сообщил, что счастлив в браке со второй супругой актрисой Паулиной Андреевой. По его словам, с Андреевой он «начал жить». Бондарчук также подчеркнул, что благодарен супруге за рождение сына Ивана. Ранее Бондарчук появился на публике без обручального кольца, спровоцировав слухи о возможном разводе.

Да, разница в возрасте между нами — почти 21 год. Ну и что? И что с того? Я счастлив, она, надеюсь, счастлива — и это все, что имеет значение. Ни о чем больше я и не думаю. Само появление Паулины серьезнейшим образом повлияло на всю мою жизнь. Я стал жить! Я так остро это чувствую, — пояснил Бондарчук.

По словам режиссера, во время работы над сериалом «Псих» они сразу нашли общий язык и «стопроцентное взаимопонимание». Бондарчук назвал Андрееву талантливым человеком и трудоголиком.

У нее есть своя территория, которую она охраняет, а я на нее не заступаю. Она сидит и 24/7 пишет, а потом наступает самый прекрасный момент — когда Паулина мне читает. Читает не как сценарист, а как актриса — со всеми возможными и невозможными красками. Это блаженство! — подчеркнул Бондарчук.

Ранее сообщалось, что зимой 2022 года Паулина Андреева высказалась против спецоперации. Соответствующий пост она опубликовала в соцсетях. После этого актриса временно пропала из поля зрения средств массовой информации.

Весной того же года Андрееву засняли в ресторане в Стамбуле. Вместе с ней за столиком сидели экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс и его супруга, при этом Федора Бондарчука в их компании не было.