Хабенский рассказал, как стал худруком МХТ Чехова Хабенский: предложение стать худруком МХТ Чехова поступило в сжатые сроки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель - директор МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский

Актер Константин Хабенский рассказал, что предложение стать художественным руководителем МХТ имени Чехова поступило ему в сжатые сроки. Артист во время творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем» признался, что даже не мечтал занять такую должность из-за отсутствия опыта, передает Пятый канал.

Я исключение из правил. Потому что, когда мне задавали вопрос «Интересно ли вам возглавить какой-либо московский театр?», я говорил, что да, можно попробовать, — поделился Хабенский.

На принятие решения у актера был только один день. Как отмечает Хабенский, если бы такая ситуация произошла сейчас, то он бы, возможно, не решился занять должность худрука МХТ Чехова. Он также рассказал, что изначально выявил концепцию, которой будет придерживаться театр.

Концепция одна — это должны у входа стоять люди и спрашивать лишние билетики. Вот такая концепция, а уже наполнение — мое личное дело, — уточнил худрук.

Хабенский ранее вошел в число знаменитостей, которому больше всего доверяют россияне. Согласно данным анализа исследовательского холдинга РОМИР, жители России также доверяют ведущим Владимиру Соловьеву и Андрею Малахову. В пятерку лучших также вошли телеведущая Ольга Скабеева и комик Павел Воля.