Канада, мнение о Путине, поддержка Пугачевой: как живет Дмитрий Губерниев

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Губерниев

Заслуженный журналист РФ Дмитрий Губерниев прославился как телеведущий и спортивный комментатор. Что известно о его карьере и личной жизни, как он относится к СВО и уехавшим артистам?

Чем известен Губерниев

Дмитрий Губерниев родился 6 октября 1974 года в городе Дрезне Орехово-Зуевского района Московской области. В 1995 году с отличием окончил тренерский факультет Российской академии физической культуры.

Карьеру на телевидении Губерниев начал в 1997 году. До 2000 года он проработал спортивным комментатором и ведущим новостей спорта на ТВЦ, затем был комментатором телеканала Eurosport, а с сентября 2000 года является спортивным комментатором телеканала «Россия 1».

Губерниев в разные годы комментировал Олимпийские игры и Евровидение. С осени 2020 года он является одним из ведущих лотереи «Русское лото».

В сентябре 2023 года получил звание заслуженного журналиста РФ.

Фото: Сергей Булкин/News.ru Дмитрий Губерниев

Что Губерниев говорил об СВО и Путине

Дмитрий Губерниев 24 февраля 2022 года опубликовал в соцсетях отрывок из статьи писателя Льва Толстова «Одумайтесь!», посвященной русско-японской войне.

В марте 2022 года он стал ведущим концерта «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», приуроченного к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В 2024 году Губерниев стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Комментатор отметил вклад главы государства в развитие спорта в стране. По мнению журналиста, «мощнейшие и позитивные изменения» последних лет были бы невозможны без любви Путина к спорту.

«Сейчас спорт — это мощнейшая национальная философия, это краеугольный камень здоровья нации», — сказал он.

Губерниев находится под санкциями Украины, Латвии и Канады. В ответ на внесение в черные списки журналист в своем Telegram-канале писал, что годится тем, что «был и является самым популярным за рубежом спортивным комментатором из России», а также признавался в любви к Родине.

«Горжусь тем, что был и являюсь самым популярным за рубежом спортивным комментатором из России! Про свою страну тут скромно промолчу. Всегда поддерживал и поддерживаю физкультуру и спорт, поддерживаю повсеместно. Люблю спортсменов, наших и иностранных. Всегда с удовольствием про них рассказываю. Хоть я и знаменитый политолог, но про политику практически не высказываюсь. В политических шоу и программах не появляюсь. Вот мое трудолюбие и самобытность оценили канадцы. А свою страну я люблю. Ибо россиянин я. От Канады требую немедленного снятия с меня санкций и извинений. Я добрый и незлопамятный», — отметил Губерниев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

Что Губерниев говорил о Пугачевой

Дмитрий Губерниев не поддерживает критику в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой после ее отъезда за границу и считает, что, несмотря ни на что, она остается «величайшей певицей в России».

«Творчество Аллы Борисовны будет актуально всегда, как и творчество Клавдии Шульженко, Леонида Утесова, Марка Бернеса, Лидии Руслановой и Людмилы Зыкиной. Пугачева была и остается величайшей певицей в истории Советского Союза и России! Алла Борисовна до сих пор выпускает песни и поет! Ну просто молодец! С уважением отношусь к Примадонне — слушал, слушаю и буду слушать. Она величайшая певица и актриса, а что говорят другие — мне все равно!» — говорил комментатор.

Также Губерниев выступал против признания Пугачевой иноагентом. Он отметил, что «на каждый роток не накинешь платок».

Почему Губерниев поругался с Бузовой

Летом 2021 года Дмитрий Губерниев поскандалил с певицей Ольгой Бузовой в эфире программы «Все на матч!», куда она была приглашена в качестве эксперта, чтобы прокомментировать поражение российской сборной на чемпионате Европы.

Губерниев сначала начал задавать Бузовой вопросы о ее выступлениях на сцене МХАТа, следом обратил внимание на оговорку исполнительницы — говоря о футболистах, она случайно назвала раздевалку гримеркой. На протяжении нескольких минут они пререкались, не давая друг другу высказаться, а затем журналист процитировал произведение Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».

«Просто ответьте на вопрос. Скажите, какой футбол вам ближе. Все очень просто. И я спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев.

Бузова приняла эти слова близко к сердцу. Несколько секунд она не могла ничего ответить, а затем расплакалась. Спустя время Губерниев извинился перед ней.

Чем сейчас занимается Губерниев

Дмитрий Губерниев продолжает карьеру спортивного комментатора и работает на телеканалах «Россия 1», МАТЧ ТВ, «Пятница» и ТНТ. Исходя из публикаций в соцсетях журналиста, на настоящий момент он находится в курортном городе Новороссийска — Широкая Балка. Ведущий признавался, что на Олимпиаду в Париже не поедет.

«Я поеду на проект „Вызов“ на ТНТ, еще у меня огромный проект на „Пятнице“. Мне есть чем заниматься. Никто из наших журналистов не поедет на Олимпиаду. К сожалению или к счастью, но это данность, в которой мы живем», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Губерниев состоит в браке с дизайнером Еленой Путинцевой﻿. У комментатора также есть сын Михаил от первой супруги — чемпионки мира по легкой атлетике Ольги Богословской.

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