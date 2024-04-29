Блатная команда, допинг Валиевой, слезы Бузовой: Губерниев о спорте и хобби

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев — один из немногих журналистов, кто не нуждается в представлении. Его знают даже те, кто спортом не интересуется вообще. Телеведущий рассказал в интервью NEWS.ru о своем отношении к предстоящим Олимпийским играм в Париже и участии в них россиян, о допинге Валиевой, позиции Винер, слезах Бузовой, Василии Уткине, знакомстве с семьей Лукашенко, а также о карьере вокалиста.

«Россия — неспортивная страна»

— Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах принимает неоднозначные решения и делает противоречивые заявления. Критерии МОК жестче, чем когда-либо: спортсмены из РФ должны выступать не просто без флага и гимна, а с огромным количеством других ограничений. Если бы вы были главой Олимпийского комитета России, могли взаимодействовать с Бахом и принимать какие-то решения, какой была бы ваша линия?

— Если бы я был главой ОКР, то не говорил бы таких глупостей, которые сказал глава нашего Олимпийского комитета, потому что фраза про иноагентов — это рубрика «хоть стой, хоть падай». Досадно, что выдающийся спортсмен Станислав Поздняков превратился в забронзовевшего чиновника, которому коллеги, мягко говоря, до лампочки. Наша главная задача — поддерживать спорт и спортсменов.

Что касается взаимодействия, то, конечно, нужно объяснять, доказывать, убеждать, потому что российский спорт находится в очень непростой ситуации, а мы сейчас разводим полемику вокруг того, что я сказал, что Россия — неспортивная страна. Посмотрите на опрос ВЦИОМа. 72% опрошенных так и не смогли назвать лучшего спортсмена страны, любимого атлета.

Выиграл Роман Костомаров, который никак не подходит для титула «Спортсмен года». «Мужество года», «Стойкость года», «Воля к жизни года» — это да. Я благоговею перед Романом, но он сам обалдел, когда увидел результаты опроса. И Камила Валиева, которая в последний раз выступала на Олимпиаде. Александр Большунов набрал всего два процента вместе с Александром Овечкиным. И о чем мы говорим? Россия в этом смысле страна неспортивная. Мы не любим спортсменов, мы их не знаем, мы путаем спорт с физической культурой, подменяем понятия, манипулируем статистикой. Нам надо просто спокойно смотреть друг другу в глаза, развивать детско-юношеский спорт, помогать спорту высших достижений, не врать самим себе и понимать, что проиcходит.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

— До 2014 года было по-другому? Или этот диагноз проявился только в условиях постепенно усиливающихся санкций в отношении нашего спорта? Ведь вряд ли на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м или на Играх в Сочи в 2014 году, где были очень солидные успехи, Россию всерьез можно было назвать неспортивной страной.

— Судя по телевизионным рейтингам спортивных соревнований, мы не так сильно вовлечены в спорт, как американцы или немцы. Но, тем не менее, когда мы выступали, был фантастический биатлонный бум. Он и сейчас остается в какой-то степени, но биатлон стоит особняком. Но когда Эдуард Латыпов с Максимом Цветковым появились на улицах Мурманска, их почти никто не узнал. Понятно, что Мурманск давно не был в обойме биатлона, но тем не менее город большой.

— Поздняков назвал теннисистов командой иноагентов. Вы на это очень недвусмысленно ответили: а мы-то думали, что Даниил Медведев — прославленный чемпион из России. Вы получили какую-то реакцию от чиновников или теннисистов?

— Я никогда не жду никакой реакции. Мы знаем наших спортсменов. Сказать спасибо готовы считанные единицы. Это нормально. Делай добро и бросай его в воду.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Дмитрий Губерниев

Почему спортсменов считают предателями

— Российских спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе, называть предателями начали не вчера. Еще в 2016 году Дарья Клишина была единственной легкоатлеткой из России, кого допустили до Игр в Рио-де-Жанейро, и ее тоже считали предательницей за то, что она поехала на Олимпиаду. Как вы объясняете этот феномен?

— Народная любовь что ветер, по щелчку меняется на 180 градусов. Мы это проходили много раз. Вспоминается высказывание государственного деятеля XVIII века Артемия Петровича Волынского: «Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и с того сыты бываем». Зачастую это правда. Сейчас тренд показывать друг другу, как родину любить и выслуживаться перед начальством. Это нормально.

— Вы сами поедете на Олимпиаду в Париж?

— Нет. Я поеду на проект «Вызов» на ТНТ, еще у меня огромный проект на «Пятнице». Мне есть чем заниматься. Никто из наших журналистов не поедет на Олимпиаду. К сожалению или к счастью, но это данность, в которой мы живем.

— В России довольно громко звучит мнение, что выступать на Олимпиаде — предательство. Особенно ярко высказалась Ирина Винер, которая назвала будущих участников Игр «командой бомжей». О чем вы подумали, когда прочитали это? И что вы бы ответили Винер?

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Ирина Винер

— Я дружу с Ириной Александровной и отношусь к ней с огромным уважением. Уважаю ее право высказываться, но я с ней не согласен. Я уважаю мнение спортсменов, которые поедут, буду за них болеть и точно так же уважаю мнение спортсменов, которые не поедут. Люди принимают решения, это их жизнь, поэтому спрашивать надо у них.

— Олимпийские игры пройдут уже через пару-тройку месяцев. Кого мы там точно ждем от России? Сейчас у вас есть понимание?

— Вообще без понятия. Сколько бы ни оказалось, хоть один, я буду за него болеть и желать всячески удачи. Прогрессивно мыслящие люди мою позицию, безусловно, разделяют.

«Наше раздолбайство»

— Что случилось в деле Камилы Валиевой и кто в этом виноват?

— Наше раздолбайство. Я не верю в злой умысел.

— За последние 10 лет ни одну страну так не прессовали за допинг, как Россию. Это действительно политика? МОК, Всемирное антидопинговое агентство и другие структуры хотят задушить Россию и вытеснить ее с мировой спортивной семьи или проблема допинга в нашей стране действительно достигла гигантских размеров?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

— Разумеется, политическая составляющая есть, что все и признают. Мы должны быть сильными, развивать экономику, собственную страну и договариваться. В Китае 23 пловца попались с тем же препаратом, что и Валиева (триметазидин.— NEWS.ru), и с них взятки гладки. США тоже имеют сильные позиции, а мы где-то не дотягиваем. Надо заниматься собственной страной. Мы только сейчас начали об этом открыто говорить. Надо строить фундаментальные дамбы, а не насыпные. Чтобы наша спортивная дамба была фундаментальной, необходимо развивать детско-юношеский спорт, помогать тренерам, институтам сборных, строить объекты и тратить деньги, которые у нас есть, и поменьше заниматься очковтирательством.

«Болею за „Химнасия де Хухуй“»

— Какие сейчас в России три самых популярных вида спорта?

— Я назову даже пять. Футбол, хоккей, фигурное катание, биатлон и лыжи. Обратите внимание, как сильно поднялись лыжи, как Елена Валерьевна Вяльбе, противореча самой себе, стала абсолютно медийной фигурой. Она танцует на камеру, высказывается в рубрике «кто хайпует, тот поймет», но при этом делает замечания Веронике Степановой. Это укладывается в ее картину мира, потому что она должна быть одна звезда. Большунов все же человек другого пола, а в компании Степановой Елене Валерьевне не очень уютно. Она хочет быть на этом троне одна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

— Большунов не настолько медийно активен.

— Большунов достаточно медийно активен: рекламные контракты, ведение социальных сетей. Он свое дело знает. Зайдите в его соцсети — и все поймете. Он создает видимость человека немедийного, но при этом с успехом себя капитализирует.

— Как давно вы являетесь футбольным обозревателем?

— Первый чемпионат мира, который я отработал в этом качестве, был 22 года назад. Миша Губерниев еще не родился. Я отработал 32 матча ЧМ в качестве ведущего студии на телеканале «Россия» и горжусь этим.

— За кого болеете в российском и зарубежном футболе?

— В России все знают, что я симпатизирую московскому «Локомотиву» и королевскому «Металлисту». Роскошные команды, которые у меня в сердце. Что касается зарубежных команд, мне сложно сказать. Разве что иногда я болею за «Работничков» из Македонии и аргентинскую команду «Химнасия де Хухуй». Порой смотрю какой-нибудь матч, кричу «дехухуйцы, вперед» и бужу всех соседей.

— Слезы Ольги Бузовой в эфире с вами — это форс-мажор или заранее запланированный перформанс?

— Много раз отвечал на этот вопрос. Это была абсолютно спонтанная история. Но что старое ворошить? Мы помирились, стали не разлей вода. Ольга прекрасно рекламирует биатлон на «Матче», я ей восхищаюсь. Трудоголик, блистательная Бузова, берем с нее пример.

— Какие у вас были отношения с Василием Уткиным?

— Рабочие, вполне товарищеские. Мы относились друг к другу с уважением. Мы были на связи, хотя, конечно, общались мало.

— В последний раз когда виделись?

— Кстати, очень давно виделись, но периодически переписывались.

Фото: Виктор Борисов/ИТАР-ТАСС Василий Уткин - спортивный обозреватель телекомпании НТВ, 1995 год Фото: Виктор Борисов/ИТАР-ТАСС Василий Уткин - спортивный обозреватель телекомпании НТВ, 1995 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Певец Владимир Пресняков (слева) и спортивный комментатор Василий Уткин (справа) в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Певец Владимир Пресняков (слева) и спортивный комментатор Василий Уткин (справа) в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press Василий Уткин в 2003 году Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press Василий Уткин в 2003 году Фото: Сергей Виноградов/ИТАР-ТАСС Василий Уткин, 2005 год Фото: Сергей Виноградов/ИТАР-ТАСС Василий Уткин, 2005 год Фото: Игорь Кубединов/ИТАР-ТАСС Спортивный комментатор Василий Уткин после пресс-конференции, посвященной выходу картины режиссера Олега Фомина «День выборов», 2007 год Фото: Игорь Кубединов/ИТАР-ТАСС Спортивный комментатор Василий Уткин после пресс-конференции, посвященной выходу картины режиссера Олега Фомина «День выборов», 2007 год Фото: Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС Василий Уткин в роли кандидата Игоря Владимировича в спектакле «День выборов» по пьесе Леонида Бараца, 2004 год Фото: Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС Василий Уткин в роли кандидата Игоря Владимировича в спектакле «День выборов» по пьесе Леонида Бараца, 2004 год Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press Василий Уткин в 2009 году Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press Василий Уткин в 2009 году Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press Прощальный матч Андрея Тихонова. Андрей Тихонов с сыновьями и Василий Уткин, 2011 год Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press Прощальный матч Андрея Тихонова. Андрей Тихонов с сыновьями и Василий Уткин, 2011 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Василий Уткин, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Василий Уткин, 2016 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Василий Уткин, 2019 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Василий Уткин, 2019 год Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Василий Уткин, 2022 год Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Василий Уткин, 2022 год

«Биатлон — это страсть с детства»

— Биатлон — ваша страсть с детства или этот вид спорта привлек вас уже во взрослом возрасте, когда вы пришли в профессию?

— Не буду отделять биатлон и лыжи, к которым у меня страсть с детства. Первый чемпионат мира, который я помню более-менее осознанно, 1982 года, где мы в борьбе с норвежцами взяли золото в эстафете. У меня хорошие детские воспоминания от Олимпиады 1980 года и белой шапочки Владимира Аликина. Анатолий Алябьев, светлая ему память, был моим персональным кумиром. Первый чемпионат мира — Минск-1982, где мы выступили плохо. Я очень сильно переживал ту неудачу, но с той поры внимательно следил за происходящим. 1983, 1984 годы — омоложение команды в биатлоне и приход Кашкарова, Булыгина, Зенкова, Шалны и Васильева.

В лыжах к 1984-му команда поменялась. К Зимятову добавились Никитин, Сахнов, Батюк. Это люди, которых я очень любил и за которых болел. Я помню одну из последних гонок Галины Кулаковой в 1982 году, когда телевидение СССР показало гонку из Сыктывкара. Там же впервые появился Юрий Бородавко. Он меня привлек своей смешной фамилией, когда мне было восемь лет. У меня вызывают улыбку слова о том, что Вяльбе — лучшая лыжница ХХ века. А как же быть с Кулаковой, Сметаниной? У нас еще есть два героя России в лыжах: Егорова и Лазутина. Так что царь не настоящий.

Галина Алексеевна Кулакова — абсолютная олимпийская чемпионка 1972-го и абсолютная чемпионка мира 1974 года. «Уральская молния» Клавдия Боярских в 1964-м выиграла три дистанции на Олимпиаде. Если бы в те годы было столько дистанций, как в Тронхейме, где побеждала Вяльбе, эти люди тоже выиграли бы по пять-шесть золотых медалей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

— Вы следили за мировым биатлоном в прошедшем сезоне? Насколько было интересно то, что там происходило?

— Следил отрывочно, поздравил Лизу Виттоцци. Она мне прислала сердечко. Я по-прежнему у нее в подписчиках, а она у меня в одной из социальных сетей. Лиза прекрасна. Жаль, конечно, что не могу комментировать ее победы, но жизнь такая. Меня удивляют слова некоторых болельщиков, которые говорят, что я хочу поехать в Париж на суточные, за госсчет, есть икру и пить водку. Я думаю: «Господи, до чего жизнь довела наших людей». Какой-то беспросветный мрак у всех тех, кто это пишет. Мне их жалко, потому что нам трудно сейчас и людям нашим трудно.

— Борец Кайл Снайдер публично поддержал Абдулрашида Садулаева, когда МОК не допустил его до отбора на ОИ, хотя очевидно, что его участие снизило бы шансы самого Снайдера. Почему Йоханнес Клэбо так не поддержал Большунова и среди биатлонистов не нашлось такого джентльмена?

— Снайдер — красавец. Лыжники и биатлонисты держат нос по ветру и смотрят на политику федерации. У борцов Михаил Мамиашвили — фигура авторитетная, а у нас Виктор Майгуров был первым вице-президентом IBU в свое время, но авторитета там как не было, так и нет. Мы уже даже перестали интересоваться по поводу связей господина Майгурова с теми людьми, с кем он работал, потому что их нет. Нет авторитета, нет контактов, что еще скажешь?

Борцы стоят за себя и за своих людей, что вызывает уважение. В Союзе биатлонистов России сейчас образовалась на четверть блатная команда. Критерии попадания в сборную очень странные. Я жду, когда проснется комитет спортсменов-молчунов. Им не доплачивают деньги. Лыжники давно уже их опередили по призовым, но все молчат. Как говорили в моем детстве, молчишь — в жопе торчишь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

— Майгуров говорил в интервью, что предпосылок для возвращения сборной России на мировую арену нет.

— Молодец какой, а мы без него не знали и думали, что есть предпосылки, что уже завтра Майгуров встретится с Андерсом Бессебергом... Тьфу, господи, оговорка по Фрейду, с Улле Далином. Я не желаю, чтобы Майгуров завтра встретился с Бессебергом, но желаю, чтобы у него прошла встреча с Далином где-нибудь в Дубае или в Стамбуле.

— Какие события прошедшего сезона стали для вас самыми яркими в биатлоне и лыжных гонках?

— Победа Наташи Шевченко, блестящая Ника Степанова. Все, что происходит вокруг Ники, прелестно. Выигрышная серия Большунова, победа Ермила Вокуева, стойка Латыпова и Ирины Казакевич, победа Юлии Шеллер на Спартакиаде в биатлоне, гонка в гору у лыжников, звучащий в нашем эфире белорусский гимн, когда Анна Сола стояла и плакала, гонка клубного биатлона, которая очень хорошо разогнала сезон. Биатлон по-прежнему сильно выигрывает у лыж по рейтингам, так и должно быть. Биатлон — старший брат. Когда они стоят вместе, лыжи догоняют и даже иногда обгоняют, и это очень здорово.

«С Лукашенко мы встречались много раз»

— Вы организуете концерты вместе со своей группой. В какой момент начали заниматься вокалом?

— Началось все с посиделок в тюменском баре «Авиатор» в 2015–2016 годах. Девочка Наташа Сафи пела под гитару. Я попросил разрешения спеть с ней. Затем мы подготовили несколько песен. Потом к нам присоединился ансамбль, ну и понеслось. Впоследствии она переехала в Москву, приехал гитарист Леонид Поздняков, и мы собрали группу. В Тюмени мы назывались гордо — «Тюменский куннилингус», сейчас называемся зычно Guber Band. У нас много разных концертов, мы много где выступаем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

— Какой из концертов получился самым ярким и запоминающимся?

— Конечно, мы как «Бременские музыканты» очень сильно радуем разные города — и Тюмень, и Ижевск, и Уфу, и Казань. Здесь сложно выделить что-то одно. У нас концерты проходят в формате творческих встреч, как квартирники на 150–300 человек. Задачи нет собирать стадионы. Над этим нужно серьезно работать, а у меня нет времени.

— Основная часть аудитории — поклонники биатлона или люди извне?

— 50 на 50. Поклонники биатлона, конечно, стоят особняком. Они самые преданные болельщики, зрители и слушатели, но есть и люди, которые не имеют никакого отношения к биатлону, их тоже достаточно много.

— С кем из звезд нашей эстрады вы хотели бы спеть дуэтом?

— Я много с кем спел. У меня этих дуэтов черт знает сколько: Надежда Бабкина, Александр Маршалл, Наташа Королева. Я пел в Большом театре, в Мариинском театре, в зале Чайковского, на сцене «Славянского базара», где я только не пел. У меня есть дуэт с Алексеем Булгаковым, лидером группы «Легион», где мы на моей пластинке «Губерниев у микрофона», которая вышла несколько лет назад, поем песню «Птица». Она есть везде на цифровых носителях, и мне кажется, что это очень достойный продукт и очень хорошее исполнение прекрасной песни «Легиона».

Я являюсь поклонником тяжелой музыки. Я пел с Валерием Кипеловым, группой «Мастер», Михаилом Серышевым и Артуром Беркутом. С Беркутом мы спели песню «Победителей не судят», которая вышла бонус-треком на его альбоме, чем я горжусь. Для непрофессионального певца у меня портфолио как у единственного человека в стране.

Добиваться цели спеть в дуэте с Николаем Басковым или Филиппом Киркоровым? Думаю, что если бы было очень сильно надо, они мои хорошие товарищи, и мы что-нибудь бы вместе придумали. Отвечая на ваш вопрос, назову Бузову. Нам явно не хватает творческого дуэта, поэтому мы еще что-нибудь сделаем, как Крис Норман и Сьюзи Кватро. Главное, чтобы это не была песня с русским, которая звучит так: «Давай наливай, поговорим!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова

— На упомянутом «Славянском базаре» вы встречались с Александром Лукашенко. Какое впечатление произвело общение с белорусским президентом?

— С Лукашенко я встречался много раз. Он мне неоднократно говорил, что любит мои репортажи. У меня была очень интересная встреча на «Гонке легенд» в Минске, где я познакомился с Николаем Лукашенко. Александр Григорьевич говорит ему: «Коля, смотри, это ж патриарх!» Я ответил, что пока еще нет, я молодой комментатор. Мы посмеялись, но я знаю, что они оба по мере сил интересуются тем, что я делаю.

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