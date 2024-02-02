Непотопляемый: почему Губерниева не убирают с телевидения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева критикуют ветераны биатлона, великие спортсмены и руководители спортивных Федераций, давление на него идет уже не первый год. Как журналист сохраняет работу и есть ли его позициям на федеральном телевидении реальные угрозы?

Канделаки встала на защиту Губерниева

Ранее NEWS.ru рассказывал о многочисленных конфликтах комментатора с ветеранами биатлона, которые неоднократно выражали недовольство его репортажами. При этом с открытым требованием отстранить его от эфира выступал лишь Александр Тихонов, но сейчас он не в том положении, чтобы повлиять на ситуацию.

Губерниев может позволить себе открыто критиковать руководителей спортивных федераций Виктора Майгурова и Елену Вяльбе, при этом продолжая вести репортажи по биатлону и лыжным гонкам. Всякий раз, когда в прессе поднималась критика, на его защиту вставала бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Под таким открытым письмом к Губерниеву подписалось шесть заслуженных человек от мира советского и российского спорта. Я убеждена, что каждый из них мог бы лично позвонить Диме и обсудить любые претензии, но... Седьмым подписантом стал друг российского биатлона Александр Иванович Тихонов. Напомню, что крестовых походов было аж 24 штуки. Поэтому ждем от Александра Ивановича еще писем 20», — ответила она на коллективное письмо ветеранов в своем Telegram.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тина Канделаки

Обращение к новому руководству результатов не принесло

Перед началом нового биатлонного сезона конфликт у Губерниева случился уже с руководством Союза биатлонистов России (СБР), которое он подверг жесткой критике за назначение на должность вице-президента своего давнего оппонента Павла Ростовцева. Президент СБР Виктор Майгуров обратился с письмом уже к новому генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину.

«Сотрудник Вашего телеканала, телекомментатор Дмитрий Губерниев, используя личные социальные сети, телевизионные программы „Матч ТВ“ и сайт телеканала, регулярно выступает с оскорблениями как всего Союза биатлонистов России, так и руководства СБР, чем наносит прямой репутационный ущерб нашему сотрудничеству. Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством. Надеюсь, что это обращение не останется без Вашего внимания», — написал Майгуров.



В ответ на это письмо сам Губерниев процитировал героиню фильма «Звезда пленительного счастья»: «Про то, что ты дурак, я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?» — и потребовал уволить спичрайтера этого письма, указав на его правовую безграмотность.

С началом сезона-2023/24 Губерниев продолжил не только комментировать биатлонные гонки, но и критиковать руководство СБР, правда, в эфире был уже не столь резок в суждениях, как в своих социальных сетях.

За Губерниева играет результат

Губерниев стабильно входит в пятерку самых цитируемых российских журналистов на протяжении последних нескольких лет. Рейтинги биатлона после отстранения российских спортсменов от международных соревнований хоть и заметно снизились, но не упали катастрофически, что позволяет судить о работе Губерниева как об успешной.

Важным моментом является и поддержка со стороны руководства. Дело здесь не только в защите от внешней критики, но и во внутренних приоритетах. Когда «Матч ТВ» выдвинул именно Губерниева на премию ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный репортаж», это вызвало недовольство со стороны футбольных коллег, работавших на чемпионате мира по футболу в Катаре, но «голос биатлона» не стал отмалчиваться и дал им жесткий ответ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

Губерниева ценят на самом верху

Губерниев уже давно перерос узкие рамки спорта и стал звездой в масштабах страны. Помимо трех премий ТЭФИ, он имеет государственные награды (орден «За заслуги перед Отечеством», орден Александра Невского и орден Дружбы), в прошлом году получил звание заслуженного журналиста России.

В марте 2022 года, после начала СВО, он вместе с Марией Ситтель провел концерт, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», а в январе 2024 года вошел в список доверенных лиц Владимира Путина как кандидата в президенты России на выборах в марте.

Критика Губерниева дает только обратный эффект

Из-за уверенности и резкости, с которыми Губерниев отвечает на любые нападки в своей адрес, может сложиться впечатление, что от словесных баталий с оппонентами он получает удовольствие. На каждый вербальный удар соперника комментатор, словно боксер Мэнни Пакьяо, отвечает многосерийной комбинацией.

Время показывает, что жалобы на комментатора со стороны бывших спортсменов не дают никакого результата. Кроме одного: публичные споры с Губерниевым привлекают внимание общественности к спорту и не дают ни биатлону, ни лыжным гонкам скучать даже в условиях международной изоляции.

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