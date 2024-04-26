18 мне уже: сколько денег потеряла Валиева после отстранения и на что живет

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Shutterstock

Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная Спортивным арбитражным судом (CAS) за употребление допинга, лишилась не только самых значимых спортивных титулов, но и денег. Какую сумму потеряла спортсменка после того, как взятая у нее допинг-проба показала положительный результат на триметазидин, и сколько она зарабатывает сейчас — в материале NEWS.ru.

Валиеву исключили из сборной

В конце января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за использования допинга и аннулировал все ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го. Фигуристка не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также выступать в шоу с государственной поддержкой. Суд признал, что россиянка приняла триметазидин непреднамеренно. Но решение CAS оказалось столь жестким из-за того, что защита фигуристки не смогла доказать случайность попадания запрещенного вещества в организм Валиевой.

В марте этого года стало известно, что спортсменка перестала получать стипендию президента Российской Федерации. Размер выплат варьируется от 30 до 52 тысяч рублей в месяц в зависимости от занятого места на Олимпиаде. Точная сумма, которую выплачивали Валиевой, неизвестна.

Это произошло после того, как ее исключили из состава сборной России по фигурному катанию из-за дисквалификации.

«Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена», — рассказали ТАСС в Министерства спорта.

Валиева должна вернуть 2 млн за победы на ЧЕ

Валиева заработала $21 тысячу (примерно 2 млн рублей по текущему курсу) за золото чемпионата Европы в Таллине, завоеванное в 2022 году.

У фигуристки останутся средства, полученные за другие международные старты — победы на этапах Гран-при в Канаде и России, а также все международные титулы, завоеванные на юниорском уровне до декабря 2021 года.

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press Камила Валиева

Сколько Валиева получила за олимпийское золото

Валиева не получила призовые за победу на Олимпиаде-2022 в командном турнире в Пекине, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) не выплачивает их медалистам.

При этом непонятно, какую медаль завоевала сборная России, так как из-за дисквалификации спортсменки Международный союз конькобежцев (ISU) пересчитал баллы, полученные за турнир. Чиновники ISU вычли очки, набранные фигуристкой, из общей суммы баллов россиян, но оставили неизменными оценки других участников сборной, соревновавшихся вместе с фигуристкой. Из-за этого российская команда оказалась на третьем месте. Канада подала апелляцию на решение ISU в Спортивный арбитражный суд (CAS), но никакого решения пока вынесено не было.

Можно предположить, что даже если у национальной сборной по фигурному катанию официально будет бронза или у нее отберут медаль, выплаты за участие в Олимпиаде, полученные в России, наверняка останутся у Валиевой. Спортсменка должна была получить по 4 млн рублей из федерального и московского бюджетов, а также из Фонда поддержки олимпийцев. Кроме того, Валиевой должны были вручить денежный эквивалент взамен иномарки, что составляет еще 8 млн рублей. Итого — 20 млн.

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press Камила Валиева

Сколько фигуристке принесли шоу-турниры

Пока непонятно, нужно ли Валиевой возвращать средства, полученные за два последних сезона на российском уровне. У фигуристки были призовые и за официальные старты, и за шоу-турниры. Последние, вероятно, не относятся к категории тех, которые подпадают под решение CAS. Речь идет о Кубках Первого канала 2022 и 2023 годов, турнире по шоу-программам «Русский вызов» и прыжковом чемпионате России.

В 2022 году Валиева приняла участие в Кубке Первого канала в составе команды Марка Кондратюка. Фигуристы заняли второе место в прыжковой части старта и второе — в командном зачете. Команда, в которой была Валиева, получила 9,5 млн рублей — 800 тысяч на человека.

В 2023 году на Кубке Первого канала фигуристка была капитаном «синей» команды, но не выступала из-за травмы. Команда Валиевой «заработала» 9 млн рублей. Если поделить эту сумму на всех участников, то она составила около 500 тысяч рублей на человека.

Кроме того, в декабре сезона-2022/23 Валиева победила на прыжковом чемпионате России в личном зачете и взяла второе место в командном. Это еще 1 млн 625 тысяч рублей.

Последним в списке неофициальных стартов, за которые спортсменка получила призовые, был турнир по шоу-программам «Русский вызов». Валиева стала обладателем приза зрительских симпатий, за что ей должны были заплатить 333 тысячи рублей. Еще 250 тысяч были выделены на подготовку программы, но эти средства ушли на постановку номера.

В итоге за участие в шоу-турнирах Валиева заработала свыше 3 млн рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду»

Сколько Валиева заработала в сезонах 2022/23 и 2023/24

В официальных стартах сезонов 2022/23 и 2023/24 Валиева также была среди лидеров. За два года она выиграла три этапа российских Гран-при (получила по 500 тысяч рублей за каждый из них), серебро и бронзу чемпионатов России (1,5 и 1 млн рублей соответственно) и серебро финала Гран-при-2023 (750 тысяч). Кроме того, фигуристка стала лучшей в общем зачете сезона-2022/23, хотя и не победила ни на одном крупном турнире. Это принесло ей дополнительные 5 млн рублей. Общая сумма — 9 млн 750 тысяч рублей.

Формально фигуристке нужно вернуть эти средства организаторам соревнований, поскольку чемпионаты России и другие подобные турниры являются официальными.

За шоу деньги возвращать не придется

За последние два года Валиева часто принимала участие в шоу. В прошлом году она исполняла роль Богини в спектакле «История любви Шахерезады» Татьяны Навки. За небольшую роль в шоу фигуристка получила солидную сумму в размере 6,603 млн рублей.

В новогодние праздники в 2024-м Валиева участвовала в новом ледовом спектакле Навки «Вечера на хуторе». Точная сумма гонорара спортсменки неизвестна.

Кроме того, в прошлом году Валиева была в составе фигуристов в туре тренера Камилы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Сколько спортсменка получила за эти выступления, неясно, но эти деньги возвращать не придется. Хотя сейчас Валиева не может участвовать в шоу с государственной поддержкой, эти средства не подпадают под категорию призовых.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду»

На что живет Валиева сейчас

Несмотря на отсутствие призовых и гонораров от участия в шоу с господдержкой, у фигуристки остался заработок. Ранее Валиева заключила ряд рекламных контрактов. Например, она была амбассадором брендов PUMA, Ozon, а также лицом рекламной кампании платежной системы «Мир».

Вероятно, у фигуристки осталась часть контрактов. Кроме этого, Валиева снималась в различных телевизионных шоу после дисквалификации. Спортсменка провела зарядку для участников проекта «Новая Фабрика звезд»» на канале ТНТ, засветилась в «Кондитере. Дети», а также отправилась в путешествие в рамках шоу «Маршрут на двоих».

21 марта Валиева рекламировала в Telegram-канале помаду для губ, в начале прошлого месяца рассказывала о Всемирном фестивале молодежи, а 29 февраля посвятила пост проекту «Молодежь России».

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