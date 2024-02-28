Учеба, телевидение, кино и пение: что делать дисквалифицированной Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

В конце января Международный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за употребление допинга. Чем теперь заняться Камиле и какие варианты развития у нее остались?

Чем занимается Камила сейчас

Валиевой нельзя соревноваться, принимать участие в шоу с государственной поддержкой и продолжать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Срок отстранения — четыре года. Начать снова официально тренироваться Валиева сможет осенью 2025-го. Фигуристка не может принимать участия в мероприятиях, связанных со льдом, даже в роли ведущей. Не выступит она и в шоу своего тренера Тутберидзе «Чемпионы на льду» — ее там заменит Александра Трусова.

26 апреля, в день рождения Валиевой, выйдет ее совместный с певицей MIA BOYKA трек. Он будет в стиле современной детской считалочки. Кроме этого, Валиева стала почетным гостем на новом турнире «Игры будущего» в Казани и членом жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН.

Сейчас, когда фигурное катание, по сути, для Валиевой закрыто, ей нужно искать другие пути для собственного развития.

Валиева заканчивает школу

В 2022 году Камила закончила девятый класс и сдала все экзамены. 26 апреля Валиевой исполняется 18 лет, и она уже будет выпускаться из школы. Фигуристка активно готовилась к ЕГЭ, совмещая учебу с тренировками, но сейчас может больше времени посвящать занятиям в школе. Обычно на это не хватает времени у профессиональных спортсменов, из-за чего им сложно после завершения карьеры найти себя в жизни.

«До этого я просто ходила в школу пару раз в неделю и сдавала домашнее задание. А сейчас я в перерывах между тренировками с учителями онлайн занимаюсь. Это как раз подготовка. Очень удобно, чтобы туда-сюда не ездить», — рассказывала Камила Ляйсан Утяшевой.

Своим любимым предметом Валиева назвала математику. «Как-то точные науки мне больше нравятся. Я знаю, что если это плюс это, то значит, точно будет вот это», — объяснила фигуристка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Валиева хочет получить высшее образование

Камила хочет получить даже два высших образования: сначала отучиться на тренера, как делают многие спортсмены, потом выбрать что-то еще. Что именно, Камила пока не определилась.

«Точно буду поступать, чтобы получить специальность тренера, и потом уже, когда мне будет лет 20, я надеюсь, что я хоть чуть-чуть пойму, чем я еще хочу заниматься, и, возможно, буду получать второе образование», — цитирует Валиеву «Комсомольская правда».

У Камилы есть хорошие примеры, как фигуристы совмещают спорт и серьезную учебу. Петербургские спортсмены Петр Гуменник и Евгений Семененко в Челябинске на чемпионате России — 2024 стали золотым и бронзовым призерами турнира. Петя совмещает выступления с учебой в университете информационных технологий, механики и оптики, а Женя — в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова.

Психология не вариант для Валиевой

В списке направлений, которые может выбрать Валиева в будущем, фигурировала психология. Фигуристка говорила, что хотела бы поучиться на психолога, но потом решила, что для нее это будет сложно.

«Я очень проникаюсь, очень переживаю все вместе с этим человеком. И надолго меня в такой профессии не хватит. Так что больше склоняюсь к тому, что изучать психологию нужно, чтобы лучше разбираться в людях. На соревнованиях, я очень часто завидовала танцорам и парникам, потому что у них есть второй человек рядом, который всегда с тобой, он тоже за тебя, потому что вы вместе катаетесь, и так спокойнее. А когда ты один, ты сам все переживаешь. Я все привыкла делать сама», — рассказывала Валиева.

Камила может стать актрисой

В августе 2022 года Валиева засветилась в клипе для песни «Сила притяжения» Вани Дмитриенко. Камила называла исполнителя одним из своих любимых. Подруга фигуристки Ева Уварова сводила ее на концерт Дмитриенко, где Камила и Ваня познакомились лично. Общение молодых людей продолжилось и позже — певец подарил Валиевой большого белого медведя на день рождения. После их дружба вылилась в творческое сотрудничество.

В клипе Камила играет саму себя — фанатеет от Дмитриенко и мечтает об отношениях с ним. В своей секретной тетрадке Валиева визуализирует мечты. На следующий день фигуристка просыпается, а ее мечты сбываются: Ваня дарит Камиле цветы и делает предложение руки и сердца. Но в итоге все оказывается только сном.

«В последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой кино. Наверное, стоит задуматься над этим. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений», — отмечала Камила в интервью Umagazine.

Еще один опыт съемок в клипе у Валиевой случился год назад. У певицы Натальи Подольской вышла песня «Не отвернусь», где Валиева сыграла главную роль и исполнила несколько элементов на льду. «У Натальи были съемки на льду — это моя стихия, мне было очень комфортно. Я каталась, прыгала, вращалась — все было по-домашнему. Я показывала то, что хотела», — сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

Так что Валиева вполне может реализоваться в роли актрисы. Соответствующего образования у нее пока нет — фигуристка только заканчивает школу. Но Камила признавалась, что хотела бы попробовать себя в этой профессии. «В 17 лет столько мыслей в голове, столько идей. А актрисой я хочу стать, потому что на льду мы, по сути, актеры. Но нужно развивать речь. Это было бы интересно попробовать», — говорила Валиева на открытых прокатах сборной России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Камиле понравилась роль ведущей

В конце прошлого года Валиева попробовала себя в роли ведущей. Дебют фигуристки случился на масштабном мероприятия «Новая Песня года». Камила неплохо справилась с задачей, постаравшись быть эмоциональной и точной в речи. Со стороны казалось, что Валиева получает удовольствие от своей деятельности.

«Я хочу продолжать работать ведущей, потому что мне очень понравился опыт в „Новой Песне года“, а еще учиться, учиться и еще раз учиться и, конечно же, пробовать себя в новых сферах», — поделилась фигуристка с «Москвич Mag».

Сразу после дебюта на сцене в роли ведущей Валиева вела юниорский кубок Первого канала в паре с Максимом Траньковым, а в середине января интервьюировала на чемпионате России по прыжкам звезд российского спорта — Марию Ласицкене, Вика Уайлда и Никиту Нагорного. Без ошибок не обошлось — фигуристка достаточно много запиналась и читала с листа. Расти есть куда, и это главное — Камила хочет развиваться и в этой сфере. Потенциал у нее есть.

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