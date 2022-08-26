Ваня Дмитриенко признался в чувствах Камиле Валиевой: новинки «VK Музыки» Певец Ваня Дмитриенко признался в чувствах Камиле Валиевой, Мэйби Бэйби и IOWA выпустили трек «Мотылёк», а Pyrokinesis — альбом «Геометрия тьмы»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певец и блогер Ваня Дмитриенко во время выступления

16-летний певец Ваня Дмитриенко записал трек «Сила притяжения» и снял на него клип, рассказав о любви к фигуристке Камиле Валиевой, Мэйби Бэйби и IOWA выпустили фит под названием «Мотылёк», а рэпер Pyrokinesis представил большой концептуальный альбом «Геометрия тьмы». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Ваня Дмитриенко: «Сила притяжения»

Один из самых популярных в России тиктокеров и певцов Ваня Дмитриенко представил релиз зажигательной и трогательной песни «Сила притяжения». В ней 16-летний исполнитель признаётся в любви своей сверстнице, фигуристке Камиле Валиевой. Спортсменка даже снялась в клипе на эту песню вместе с Ваней и своим шпицем Лёвой.

Новая танцевальная композиция Вани Дмитриенко имеет интересную историю, о которой стоит рассказать отдельно. Почти год назад Камила рассказала о том, что Ваня Дмитриенко — один из её любимых исполнителей. В ответ на вопрос «Кто должен на тебя подписаться, чтобы ты удивилась?» фигуристка назвала именно его.

Вскоре Ваня исполнил мечту девушки и подписался на неё в соцсетях, после чего они встретились и подружились. Это был как раз тот момент, когда Камила вернулась из Пекина после громкого допинг-скандала и нуждалась в поддержке. Дмитриенко протянул Валиевой руку помощи: пришёл на её день рождения и подарил огромного белого медведя.

Конечно, сразу поползли слухи о возможном романе двух знаменитостей, но никаких подтверждений этому нет. К тому же тиктокер не скрывает, что встречается с блогером Сашей Айс. С Камилой Ваню связывают теплые дружеские чувства, в которых он и признался ей в новом треке, а теперь — еще и общая творческая работа: клип на песню «Сила притяжения».

Ты моя сила притяжения, чувство искушения. Между нами напряжение, ты всё моё мышление, — поёт Ваня Дмитриенко.

Мэйби Бэйби и IOWA: «Мотылёк»

Две поп-певицы белорусского происхождения Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк) и IOWA заколлабились, представив совместный трек «Мотылёк». Он сделан в новом для певиц электронном стиле UK Garage. В тексте раскрывается тема манипуляций и неопределенности, до боли знакомая всем девушкам. Однако в тексте песни звучит надежда на искренние чувства и вера в настоящую любовь.

Кстати, недавно Мэйби Бэйби спустя четыре месяца после распада группы «Френдзона» выпустила дебютный альбом под названием «МЭЙБИЛЭНД», в который вошло 16 треков.

Pyrokinesis: «Геометрия тьмы»

Рэп-исполнитель Pyrokinesis (Андрей Федорович) выпустил новый концептуальный альбом «Геометрия тьмы». Эта большая работа музыканта, традиционно не брезгующего употреблением нецензурных слов в своих треках, дала поклонникам немало пищи для размышлений. Он размышляет на темы философии и религии.

Этот рэп-альбом для меня как трансгрессивный переход. Ничего особенного в процессе создания не было. Я просто в течение нескольких лет шизел и писал песни, — объяснил сам рэпер в интервью «VK Музыке».

Pyrokinesis не исключил, что его следующий альбом, выпуск которого он планирует осуществить в 2024 или 2025 году, «вообще весь будет связан с религией и конкретно с Христом».