16-летний певец Ваня Дмитриенко записал трек «Сила притяжения» и снял на него клип, рассказав о любви к фигуристке Камиле Валиевой, Мэйби Бэйби и IOWA выпустили фит под названием «Мотылёк», а рэпер Pyrokinesis представил большой концептуальный альбом «Геометрия тьмы». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».
Ваня Дмитриенко: «Сила притяжения»
Один из самых популярных в России тиктокеров и певцов Ваня Дмитриенко представил релиз зажигательной и трогательной песни «Сила притяжения». В ней 16-летний исполнитель признаётся в любви своей сверстнице, фигуристке Камиле Валиевой. Спортсменка даже снялась в клипе на эту песню вместе с Ваней и своим шпицем Лёвой.
Новая танцевальная композиция Вани Дмитриенко имеет интересную историю, о которой стоит рассказать отдельно. Почти год назад Камила рассказала о том, что Ваня Дмитриенко — один из её любимых исполнителей. В ответ на вопрос «Кто должен на тебя подписаться, чтобы ты удивилась?» фигуристка назвала именно его.
Вскоре Ваня исполнил мечту девушки и подписался на неё в соцсетях, после чего они встретились и подружились. Это был как раз тот момент, когда Камила вернулась из Пекина после громкого допинг-скандала и нуждалась в поддержке. Дмитриенко протянул Валиевой руку помощи: пришёл на её день рождения и подарил огромного белого медведя.
Конечно, сразу поползли слухи о возможном романе двух знаменитостей, но никаких подтверждений этому нет. К тому же тиктокер не скрывает, что встречается с блогером Сашей Айс. С Камилой Ваню связывают теплые дружеские чувства, в которых он и признался ей в новом треке, а теперь — еще и общая творческая работа: клип на песню «Сила притяжения».
Ты моя сила притяжения, чувство искушения. Между нами напряжение, ты всё моё мышление, — поёт Ваня Дмитриенко.
Мэйби Бэйби и IOWA: «Мотылёк»
Две поп-певицы белорусского происхождения Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк) и IOWA заколлабились, представив совместный трек «Мотылёк». Он сделан в новом для певиц электронном стиле UK Garage. В тексте раскрывается тема манипуляций и неопределенности, до боли знакомая всем девушкам. Однако в тексте песни звучит надежда на искренние чувства и вера в настоящую любовь.
Кстати, недавно Мэйби Бэйби спустя четыре месяца после распада группы «Френдзона» выпустила дебютный альбом под названием «МЭЙБИЛЭНД», в который вошло 16 треков.
Pyrokinesis: «Геометрия тьмы»
Рэп-исполнитель Pyrokinesis (Андрей Федорович) выпустил новый концептуальный альбом «Геометрия тьмы». Эта большая работа музыканта, традиционно не брезгующего употреблением нецензурных слов в своих треках, дала поклонникам немало пищи для размышлений. Он размышляет на темы философии и религии.
Этот рэп-альбом для меня как трансгрессивный переход. Ничего особенного в процессе создания не было. Я просто в течение нескольких лет шизел и писал песни, — объяснил сам рэпер в интервью «VK Музыке».
Pyrokinesis не исключил, что его следующий альбом, выпуск которого он планирует осуществить в 2024 или 2025 году, «вообще весь будет связан с религией и конкретно с Христом».