Дебютный альбом Lil Nas X, Френдзона и два сингла — главные новинки недели

Неделя выдалась довольно богатой на музыкальные новинки. Всего не переслушать, однако мы постарались собрать для наших читателей только самое главное. NEWS.ru традиционно рассказывает подробнее о новинках на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте». В сегодняшней повестке: дебютный альбом Lil Nas X, «Альбомба» группы «Френдзона», а также два сингла — по одному на любителей рэп- и рок-музыки. Все треки уже можно послушать в ВК.

Lil Nas X — Montero

Под псевдонимом Lil Nas X скрывается американский рэпер, певец и автор песен из Атланты 22-летний Монтеро Ламар Хилл. Изначально исполнитель получил известность благодаря хиту Old Town Road, ставшему первой в истории песней, которая продержалась на первом месте хит-парада Billboard Hot 100 в течение 17 недель. В январе 2020-го трек завоевал две награды музыкальной премии «Грэмми» — в номинациях «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой» и «Лучшее музыкальное видео».

После такого громкого успеха многие предсказывали рэперу стремительное забвение. Однако, вопреки желаниям хейтеров, этого не произошло — музыкант успешно покорял чарты новыми песнями — Industry Baby и Montero.

Поклонники полагают: дебютный альбом наконец докажет — Lil Nas X в мире музыки задержится надолго.

Работа над альбомом стала для меня терапией. Я больше не пытаюсь контролировать, что обо мне думают люди, кем я по их мнению являюсь и где окажусь. Я осознал, что единственное стоящее восприятие меня — это моё собственное, — написал об альбоме Lil Nas X.

На альбоме Montero есть фиты с Megan Thee Stallion, Майли Сайрус, Doja Cat, Jack Harlow и Элтоном Джоном. Всего на пластинке 15 треков. На момент написания материала песни рэпера послушали в ВК 160 104 раза, и это определённо далеко не предел.

«Френдзона» — «Альбомба»

Российская поп-рок -группа «Френдзона» выпустила альбом с забавным названием «Альбомба». Это третий студийный альбом группы после «Флирта на вписке» (2018) и «Не Разлей Вода» (2020). На пластинке всего семь треков, но, как писала солистка группы в своём Telegram, они «абсолютно гениальны».

Выйдет семь абсолютно гениальных треков! Можно будет и поплакать, и поржать. Всё, как мы любим, — писала Виктория Лысюк, известная для поклонников группы как Мэйби Бэйби.

На вид очень милая группа, поющая про школу и подростков, не раз сталкивалась с критикой и даже недовольством властей. Так, весной 2019-го уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила в прокуратуру обращение с просьбой запретить проведение концертов группы. По мнению омбудсмена, информация, содержащаяся в музыкальных клипах «Френдзоны», может причинить вред здоровью и развитию детей. Более того, эти треки могут быть опасны для жизни несовершеннолетних, заявила Потяева. Силовое ведомство передало обращение в городское правительство, где согласились с мнением правозащитницы. После этого департамент попросил муниципалитеты сообщить об опасности родителям. В ведомстве отметили, что соответствующая информация носит лишь рекомендательный характер и ничего не запрещает.

В итоге всё разрешилось мирно. По некоторой информации, музыканты даже сами обращались в Роскомнадзор с просьбой проверить собственные тексты. В ведомстве проверять группу не стали, и сейчас вопрос о запрете их концертов уже не стоит.

В ВК альбом собрал 103 855 прослушиваний.

Placebo — Beautiful James

Британская группа Placebo прервала молчание: после пяти лет тишины рокеры выпустили новый сингл. Трек Beautiful James, как сообщалось ранее, войдёт в состав нового, восьмого альбома Placebo.

Исполнение Beautiful James очень напоминает предыдущие песни британцев. В треке нет каких-то новых экспериментов в звучании, поэтому поклонникам привычного музыкального стиля Placebo релиз понравился.

Портал Icon vs Icon, рассказывающий всё о поп-культуре, приводит слова солиста группы Брайана Молко. Музыкант поделился своими мыслями насчёт нового сингла.

Если песня служит для того, чтобы раздражать чопорных обывателей, так тому и быть. Но для меня по-прежнему крайне важно, чтобы каждый слушатель открыл в ней свою личную историю — я действительно не хочу говорить вам, как себя чувствовать, — рассказал про трек солист Брайан Молко.

Крайний альбом Placebo под названием Loud Like Love вышел в 2013 году. До него у группы были ещё шесть пластинок, первая из которых появилась в 1996 году. Сейчас рокеры работают над восьмым альбомом. Ранее из-за пандемии коронавируса запись пластинки была приостановлена, однако, судя по выходу сингла, сейчас работа продолжается.

Пошлая Молли и Элджей — «Дом Периньон»

Группа «Пошлая Молли» и рэпер Элджей объединились и выпустили трек «Дом Периньон». К выходу сингла исполнители также подготовили клип. В нём Кирилл Бледный и Элджей вспоминают, что произошло вчерашним вечером, — судя по кадрам, показанным в клипе, вечеринка выдалась очень лютой.

Украинская рок-группа во главе с фронтменом Кириллом Бледным набрала свою популярность в 2017 году. Тогда у коллектива вышел дебютный музыкальный альбом с восемью композициями с названием «8 способов как бросить дрочить». Пластинка быстро набрала популярность, особенно в ВК.

После этого у исполнителей вышел мини-альбом из шести треков под названием «Грустная девчонка с глазами как у собаки». Далее вышли ещё два мини-альбома — «Очень страшная Молли 3 (Часть 1)» и Paycheck. В этом году «Пошлая Молли» появились на двух фитах, а также выпустили сингл «Контракт».

Что касается Элджея, с его историей наши читатели уже давно знакомы. Недавно рэпер официально расстался с телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Слухи о разрыве их отношений возникли после того, как Элджей выпустил в свой день рождения, 9 июля, новый трек, в котором намекнул на развод. Телеведущая через несколько часов в сторис Instagram косвенно подтвердила расставание, написав строчку из этого трека: «Нам стало скучно, больше не интересно». NEWS.ru ранее рассказывал историю отношений Ивлеевой и Элджея и всё, что известно об их разводе.