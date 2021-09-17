После пяти лет молчания у Placebo вышел новый сингл

Британская группа Placebo прервала молчание: после пяти лет тишины рокеры выпустили новый сингл. Трек «Beautiful James», опубликованный на YouTube-канале коллектива, войдёт состав нового — восьмого — альбома Placebo. Новый сингл группы уже появился на всех музыкальных платформах.

Исполнение «Beautiful James» очень напоминает предыдущие песни британцев. В треке нет каких-то новых экспериментов в звучании, поэтому поклонникам привычного музыкального стиля Placebo релиз понравился.

Если песня служит для того, чтобы раздражать чопорных обывателей, так тому и быть. Но для меня по-прежнему крайне важно, чтобы каждый слушатель открыл в ней свою личную историю — я действительно не хочу говорить вам, как себя чувствовать, — рассказал про трек солист Брайан Молко.

Крайний альбом Placebo под названием «Loud Like Love» вышел в 2013 году. До него у группы были еще шесть пластинок, первая из которых появилась в 1996 году. Сейчас рокеры работают над восьмым альбомом. Ранее из-за пандемии коронавируса запись пластинки была приостановлена, однако, судя по выходу сингла, сейчас работа продолжается.

Ранее сообщалось, что рэпер Feduk выпустил EP «Заново», ставший его первым релизом в этом году, к 30-летию альбома Black Album группа Metallica решила выпустить его масштабное переиздание, а новозеландская певица Lorde выпустила благотворительный мини-альбом на языке маори.