https://static.news.ru/photo/7984fdaa-40dc-11ea-a1fc-fa163e074e61_660.jpg Lil Nas X Фото: Chris Pizzello/Invision/AP/ТАСС

Песня Old Town Road американского музыканта Монтеро Хилла, известного как рэпер Lil Nas X, завоевала две награды музыкальной премии «Грэмми».

Композиция, ставшая рекордсменом чарта Billboard в 2019 году, победила в номинациях «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой» и «Лучшее музыкальное видео».

Lil Nas X исполнил хит во время проведения торжественного мероприятия с Билли Рэем Сайрусом, южнокорейской группой BTS, продюсером Diplo, певцом Мэйсоном Рэмзи, а также с рэперами Young Thug и Nas.

Old Town Road стала первой в истории песней, которая продержалась на первом месте хит-парада Billboard Hot 100 в течение 17 недель.

62-я церемония вручения «Грэмми» прошла 26 января в Лос-Анджелесе. Триумфатором церемонии стала американская певица Билли Айлиш, завоевавшая четыре статуэтки, среди которых самая престижная номинация — «Запись года», писал NEWS.ru.