Песня Old Town Road американского музыканта Монтеро Хилла, известного как рэпер Lil Nas X, завоевала две награды музыкальной премии «Грэмми».
Композиция, ставшая рекордсменом чарта Billboard в 2019 году,
Lil Nas X исполнил хит во время проведения торжественного мероприятия с Билли Рэем Сайрусом, южнокорейской группой BTS, продюсером Diplo, певцом Мэйсоном Рэмзи, а также с рэперами Young Thug и Nas.
Old Town Road стала первой в истории песней, которая продержалась на первом месте хит-парада Billboard Hot 100 в течение 17 недель.
62-я церемония вручения «Грэмми» прошла 26 января в Лос-Анджелесе. Триумфатором церемонии стала американская певица Билли Айлиш, завоевавшая четыре статуэтки, среди которых самая престижная номинация — «Запись года», писал NEWS.ru.
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