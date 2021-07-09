«На этом закончили»: что известно о разводе Элджея и Ивлеевой

В свой день рождения, 9 июля, российский певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, выпустил новый трек, в котором намекнул на развод с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой. Спустя несколько часов уже она в сторис Instagram косвенно подтвердила расставание, написав «Нам стало скучно, больше не интересно», добавив эмодзи разбитого сердца.

Хотя официального заявления о разводе ещё не было, поклонники уверены, что красивая история любви знаменитостей закончилась. Как развивались отношения и что могло стать причиной развода — в материале NEWS.ru.

Любви с первого взгляда не случилось

Элджей и Настя Ивлеева познакомились в марте 2018 года. Тогда девушка была известна по программе «Орёл и решка». Вместе с подругами Настя пришла на концерт рэпера в Москве. Первая встреча случилась в гримёрке Элджея, куда пригласили девушек после выступления. Однако позже в интервью журналисту Юрию Дудю Ивлеева призналась, что любви с первого взгляда у них не случилось. Спустя два месяца она пришла на второй концерт, с которого всё и началось.

И так было до того момента, пока я не пришла на второй концерт через пару месяцев. И как-то тогда все поменялось. Я узнала, что человек очень классный, — рассказывала она Дудю.

Настя говорила, что ей нравилось в Лёше его умение работать. Мол, не случайно Элджей покоряет чарты и звучит из машин. Дело в том, что он умеет создавать и продавать продукт, который нравится большому количеству молодёжи, отмечала блогер.

Да и сама Настюшка-«Опасность» работать любит: свои первые 10 млн подписчиков она набрала благодаря юмористическим скетчам (вайнам), потом попала на телеканалы «Ю» и «Пятница!», а затем и вовсе открыла своё шоу на YouTube . Сейчас на её канале 4,32 млн подписчиков, а в Instagram — 18,8 млн. Интервью с ней на канале «вДудь» до сих пор самое популярное, хотя вышло оно два года назад (более 34 млн просмотров). Популярность девушки при этом продолжает расти.

Элджей начал карьеру в 2014 году — он записал несколько сольных альбомов в стиле хип-хоп. Широкую известность ему принёс конфликт вокруг трека «Розовое вино». Песня была записана совместно с рэпером Feduk. Артисты не смогли решить, чьё имя поставить первым в названии клипа, в результате на несколько лет прекратили общение. За скандалом на ровном месте следила вся молодёжь. Да и сам трек долгое время занимал первую позицию чартов. Сольные пластинки Алексея впоследствии также были отмечены. Альбом Sayonara Boy X получил трижды платиновый статус, а сингл «360», который посвящён Насте Ивлеевой, добрался до однократной платиновой отметки. Сейчас у него 4,3 млн подписчиков в Instagram.

Настя Ивлеева facebook.com/iamivleeva

«Я хочу тебя на 360»

Элджей никогда не распространялся об отношениях с Настей в интервью, зато многое говорил о ней в песнях. Например, в треке Tamagotchi, который рэпер выпустил в начале 2020 года, он вспоминает, как Настя уехала с его концерта, так и не оставив ему номера телефона. В начале их романа Элджей посвятил ей вышеупомянутый трек «360». В той песне он описал свои чувства и рассказал об их первых свиданиях. На обложку рэпер поставил фото Ивлеевой, на котором она позирует вполоборота. Самой популярной стала повторяющаяся строчка припева:

Я хочу тебя на 360, все остальные на проводе повисят, — читает Элджей.

В том же году вышел альбом «Sayonara Boy 143». Поскольку певец сам пишет свои песни, было нетрудно определить, кому же они посвящены. А в 2019 году, когда об их отношениях уже было заявлено публично (Настя впервые подтвердила их любовную связь Дудю), Элджей к 28-летию возлюбленной выпустил новую песню под названием California. В треке рэпер рассказал, как им с Настей приходится поддерживать отношения на расстоянии из-за её частых съёмок в шоу и его плотного гастрольного графика. В клипе на эту песню пара в образе мультяшных героев путешествует по солнечной Калифорнии. Той же весной в прессе впервые появились слухи, что Настя и Алексей обручились.

Элджей instagram.com/sayonaraboy/

Теперь не Ивлеева, а Узенюк

О том, что влюблённые знаменитости расписались, стало известно в августе-сентябре. Слухи ходили давно, но подтверждение от Насти появилось лишь 5 сентября. Девушка опубликовала снимок с Элджеем на своей странице в соцсети, подписав лаконично «Муж». А 3 сентября из Единого государственного реестра юридических лиц стало известно, что блогер подала заявку на внесение изменений в собственные документы, связанные с предпринимательской деятельностью. Вероятно, она меняла фамилию — с Ивлеева на Узенюк.

Медовый месяц знаменитости не упустили — пара отдохнула на Сицилии. Только через месяц после подтверждения информации о свадьбе Ивлеева поделилась некоторыми подробностями их помолвки и свадьбы. В эфире шоу «Вечерний Ургант» телеведущая рассказала, что предложение возлюбленный сделал ей ещё в день её рождения, 8 марта. Что касается торжества, Настя призналась, что всё прошло скромно.

Платья у меня не было. Никто ничего не планировал. Всё получилось очень спонтанно, даже сама роспись. Расписались, пришли домой, выпили вина, легли спать, — рассказала Ивлеева.

«Мы — это отдельная Планета!»

После этого пара только и делала, что радовала поклонников контентом: Настя и Алексей регулярно публиковали совместные фото из путешествий, с праздников и мероприятий. Когда весной 2020-го по миру ударила пандемия коронавируса, пара самоизолировалась в своём подмосковном загородном доме. Элджей и Ивлеева даже снимали совместные ролики для TikTok, несмотря на то что возлюбленный блогерши не любит заниматься подобным.

Незадолго до 26-летия Элджея в 2020 году пара отпраздновала первую годовщину свадьбы и устроила по этому случаю шумную вечеринку с друзьями прямо во дворе своего дома. Что касается поздравления Элджея с днём рождения, Настя не поскупилась на слова:

С днем рождения тебя, моя любовь! Мы выше всех земных забот, переживаний, осуждений, правил и того «как надо»! Мы — это отдельная Планета! Планета под названием доверие, лёгкость, уверенность, поддержка, тайна, дружба, страсть, семья и вера друг в друга. Нас не понять, за нами не угнаться! Люблю навсегда! — написала Ивлеева.

В конце июля Настя и Алексей заболели коронавирусом и вновь ушли на карантин в своём загородном доме. Болезнь они пережили без тяжёлых последствий.

Причины развода Элджея и Ивлеевой

После затяжного карантина, включая осенний, когда была вторая волна COVID-19, Ивлеева вернулась к съёмкам и разъездам, а Элджей — к работе над фитами с популярными артистами и сольными композициями. Он выпустил несколько треков с рэпером Моргенштерном и один с Sorry Jesus. В 2021 году он выпускал синглы с будущих альбомов, участвовал в треках таких исполнителей, как Slava Marlow и Tommy Cash.

Слухи о расставании Элджея и Ивлеевой появились в начале 2021 года. Кто-то полагает, что Ивлеева приревновала мужа к Юлии Коваль — её коллеге по шоу «Орёл и Решка». Теория кажется довольно забавной, да и сама Коваль лишь посмеялась над подобными слухами. При этом телеведущая до сих пор не объяснила, почему они с Ивлеевой прекратили общаться. Другие считают, что разногласие связано со стремительным развитием Насти. Например, этой позиции придерживается блогер Антон Суворкин. Он в апреле 2021-го говорил, что пара распадётся из-за огромной популярности Ивлеевой, так как музыкант в последние годы не выпускал ничего яркого и застопорился в своём развитии. Самое громкое, что он сделал за последнее время, считает Суворкин, это свадьба с Настей.

Весной этого года поклонники и журналисты заметили, что Ивлеева сняла обручальное кольцо. Также стало известно, что супруги разъехались. Причём съехала именно Настя — она сняла себе отдельную квартиру в центре Москвы, на Патриарших прудах. В Instagram пошли активные обсуждения того, что блогерша делает снимки без кольца. Некоторые посчитали это недостаточным основанием для подобных подозрений, другие же уверены, что у пары действительно кризис в отношениях.

Слухи укрепились 9 июля, когда Элджей выпустил сингл с Vacio.

Baby, ты секси // Ты на моих чипсах и Pepsi // Но нам стало скучно // Больше не интересно // Ну и всё на этом закончили // Я больше не твой **** // А ты такая миловидная // Что мне ******, как обидно, — читает рэпер.

Примечательно, что на чипсах Lay's и Pepsi и правда есть рекламные изображения Насти Ивлеевой. В этом году поздравление Элджея с днём рождения у Насти получилось очень дружеским.

С днюхой, @sayonaraboy (ник Элджея в Instagram. — NEWS.ru). Совсем взрослый стал, — написала она.

Поклонникам, которые давно следят за парой, никаких других подтверждений развода и не нужно, ведь пара всегда общалась с аудиторией намёками. Все официальные заявления делались с большим опозданием. Безусловно, тема дня — развод Элджея и Насти Ивлеевой — пока подкрепляется только слухами, но, как показывает практика, зачастую догадки подтверждаются спустя несколько месяцев.

Так же совсем недавно было у Ксении Бородиной. О разладе в семье 38-летней телеведущей и ее 40-летнего супруга Курбана Омарова начали говорить за месяц до официальных слов Ксении «Я свободна». Ведущая отказывалась от комментариев о возможном разводе с мужем, с которым они были в браке шесть лет. Однако правда всё равно вышла наружу, стоило только подождать.