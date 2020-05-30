Катя IOWA рассказала о съёмках нового клипа

https://static.news.ru/photo/37129f9c-a28c-11ea-b6ba-fa163e074e61_660.jpg Катя IOWA Фото: katya_iowa/instagram.com

Певица Катя Иванчикова, солистка группы IOWA, рассказала, как проходили съёмки её нового клипа в Испании.

Об этом исполнительница поведала в своём Instagram. Артистка призналась, что прилетела в Испанию, не имея сценария и не понимая до конца, что будет снимать.

Иванчикова рассказала, что съёмки проходили в городе, построенном в ХХ веке для съёмок вестернов, передаёт Teleprogramma.

Лошади, пыль, салун, фактурные актёры, танцовщицы канкана в белых панталонах и красных юбках — переговариваются и недоверчиво смотрят в мою сторону, — описала она царившую на съёмочной площадке атмосферу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московский театр «Гоголь-центр» опубликовал клип на песню «Цветное лето». Актёры и команда записали трек и снялись для видео, находясь в изоляции дома.