Валиева одной фразой поздравила Трусову с днем рождения Валиева пожелала Трусовой «чумового настроения» в день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) поздравила призера Олимпийских игр 2022 года Александру Трусову с 18-летием. Спортсменка выложила ролик с коллегой и пожелала ей «чумового настроения».

С днем рождения и чумового настроения, — написала Валиева.

Ранее Трусова рассказала, что первым ее с 18-летием поздравил серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Марк Кондратюк. Она также подчеркнула, что собирается отмечать праздник в другой день.

Ранее Трусова заявила, что заслужила золотую медаль Олимпийских игр в Пекине своим прокатом с пятью четверными прыжками. Победу на ОИ-2022 одержала Анна Щербакова, Трусова стала второй.