Прощальный трек «Френдзоны», фиты Коки и Дмитриенко: новинки «VK Музыки»

Популярная группа «Френдзона» объявила о распаде, записав на прощание трек «Кусай», певица Клава Кока совместно с рэпером SODA LUV выпустила песню «Думай», а Ваня Дмитриенко порадовал поклонников новым фитом с украинским музыкантом ZAPOMNI, временно взявшим псевдоним remember. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Клава Кока и SODA LUV: «Думал»

Певица Клава Кока записала фит «Думал» с 24-летним рэпером из Ухты SODA LUV. Клава поёт от лица девушки, бросившей неверного бойфренда. В своих соцсетях исполнители всячески подогревали интерес к премьере, и теперь поклонники исполнителей наконец могут оценить новую совместную работу своих кумиров.

Думал? Скажи, чем ты думал? Думал, что я дура? Но пока не понял, кого ты потерял. Думал? А обо мне ты думал? Ты хотел без шума. Нечего менять, ты уже наизменял, — поёт Клава Кока.

Группа «Френдзона»: «Кусай»

После четырёх лет существования группа «Френдзона» объявила о распаде коллектива и выпустила прощальный трек «Кусай».

Наш первый концерт прошёл в Санкт-Петербурге, за час до выхода на сцену были проданы последние билеты, и клуб забился под завязку. Мы вышли на сцену и не могли перекричать людей в зале, люди пели так громко, что закладывало уши, всё было как в трансе, ещё несколько дней мы не могли поверить, что нам это не приснилось. Прошло четыре года, последний концерт в истории группы состоится всё в том же Санкт-Петербурге (24 апреля. — NEWS.ru). Обычно на концертах мы говорим «оторвитесь, как в последний раз», но в последний раз хочется сказать «оторвитесь, как в первый», — прокомментировали распад группы музыканты.

Ваня Дмитриенко и remember: «Я верю»

Родившийся с Донецке рэпер Дмитрий Пахомов, известный как ZAPOMNI, выпустил фит «Я верю» с блогером и певцом Ваней Дмитриенко. Однако на цифровых площадках соавтором трека выступает не ZAPOMNI, а remember. Всё дело в том, что Дмитрий Пахомов больше не может использовать псевдоним ZAPOMNI. Музыкант пообещал вскоре объяснить, почему был вынужден сменить псевдоним, и отметил, что remember — «это вынужденная временная мера».

Что касается песни «Я верю — летает мой спутник», Дмитрий Пахомов рассказал поклонникам, что ему «было интересно узнать, как Ваня будет чувствовать себя на треке такого плана». По словам рэпера, «вышло люто».