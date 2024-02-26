Скандал на Олимпиаде и поддержка Валиевой: сестры Аверины завершили карьеру

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дина Аверина и Арина Аверина (слева направо) во время выступления

Лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом стало известно на концерте, который проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер. Почему сестры приняли такое решение, как развивалась их карьера и чем они запомнятся — в материале NEWS.ru.

Кто объявил о завершении карьеры Авериных

23 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер прошел традиционный концерт в честь Дня защитника Отечества. Главное событие случилось уже после его окончания — слово взяла президент Федерации художественной гимнастики России и главный тренер сборной страны Ирина Винер.

«У нас сегодня такое событие, я сейчас заплачу, вы не обращайте внимания. Сегодня мне рассказали Дина и Арина Аверины, что они больше выступать не будут. Я их очень люблю, мы их все очень любим, мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им!» — приводит слова Винер РИА Новости.

Аверины эту информацию вскоре подтвердили.

«Спасибо всем огромное за поддержку и веру в нас. За тот путь, который зрители прожили вместе с нами. Мы не то что раз — и объявили. Мы долго думали об этом, разговаривали с Ириной Александровной. Надо было все осознать», — заявили они.

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва» Концерт ко Дню защитника Отечества во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Официальная причина не была названа

Конкретную причину завершения карьеры гимнастки не озвучивали. Возможно, она заключается в невозможности участвовать в международных соревнованиях. Последние турниры, в которых выступали сестры, проходили в прошлом году. Арина Аверина участвовала в Играх стран СНГ, Дина — в первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.

В марте 2022-го Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. У Авериных осталась возможность соревноваться лишь во внутренних турнирах, что вряд ли соответствует амбициям многократных чемпионок мира. Сестер также преследовали травмы: Дину беспокоила спина, Арина все время появлялась с тейпами на руках и ногах.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов на Игры, но в нейтральном статусе. Ирина Винер назвала недопустимым выступление без гимна и флага. Сестры поддержали главного тренера.

«Мы знали позицию Ирины Александровны по гимну и флагу, никакой особой реакции не было, не удивились. Мы и так уже ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом, и еще раз так выступать не очень-то и хочется. Поэтому полностью поддерживаем позицию Ирины Александровны», — приводил слова спортсменок Sport24.

Несмотря на это, еще в декабре Аверины отказались отвечать на вопрос о завершении карьеры, отметив, что мотивация у них сохраняется.

«Завершение карьеры? Это без комментариев. Но мотивация соревноваться у нас по-прежнему есть, конечно. Но... Всё, мы молчим», — цитировал сестер Sport24.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дина Аверина и Арина Аверина

Дина стала самой титулованной гимнасткой на чемпионатах мира

Аверины за свою карьеру на международном уровне успели стать одними из самых титулованных гимнасток в истории. Больше Дины золотых медалей на чемпионатах мира не выигрывал никто — у нее 18 титулов: четыре раза она становилась абсолютной чемпионкой мира. Кроме этого, Дина 10 раз выигрывала чемпионаты Европы и взяла серебро на Олимпийских играх в Токио. Успехи Арины несколько скромнее, но все равно впечатляющие: она пятикратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.

Сестры дебютировали на чемпионате мира семь лет назад. В итальянском Пезаро им не было равных: Дина стала чемпионкой в многоборье, обруче и булавах, Арина — в мяче и ленте. Аверины поделили все золото между собой. Отдельно отметим, что израильтянка Линой Ашрам, главная соперница Дины и Арины, тогда стояла на пьедестале вместе с сестрами.

Правила тех лет очень подходили Авериным — им приписывали так называемый цирковой стиль, в котором особо ценилась скорость выполнения элементов и высокая сложность предмета. Дина и Арина после первого чемпионата мира постоянно были вместе на пьедестале различных турниров, в том числе и мировых первенств, изредка отдавая золото другим гимнасткам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дина Аверина

Сестры оказались в центре скандала на Олимпиаде в Токио

Несмотря на то что Игры в Японии из-за коронавируса перенесли на год, Аверины все равно считались фаворитами. Моральное состоянии сестер подкосила болезнь Арины за месяц до Олимпиады — на Мировом кубке вызова в Москве, последнем старте россиянок перед Играми, участвовала только Дина. Как оказалось, Арина заразилась коронавирусом, со сборной не контактировала, общаясь со всеми по видео. Не было понятно, поедет ли она в Токио, — тесты не вносили ясности. Но в итоге Арина смогла выздороветь.

В квалификации в личном многоборье все прошло успешно. Аверины без проблем ее выиграли, заняв две первые строчки. Дина набрала в сумме 106,3 балла, Арина отстала всего на 0,125 балла. После столь убедительной квалификации вопросов, кто в итоге выиграет финал, не возникало. Борьба должна была идти между сестрами.

Дина и Арина практически идеально выполнили все упражнения в финале личного многоборья, но были удивлены оценками. Они были хуже, чем до этого в квалификации, особенно у Арины, которая, не выдержав напряжения, не смогла чисто выступить только с лентой — предмет запутался, пришлось его заменять.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Гимнастки Дина и Арина Аверины (слева направо) перед церемонией вручения государственных наград РФ за спортивные достижения в Олимпийском комитете России

Основная соперница Авериных Линой Ашрам из Израиля с лентой тоже не смогла выступить идеально и допустила потерю. Но ее оценка была всего на две десятых балла ниже, чем в квалификации, остальные баллы были намного выше. Дина выступала в самом конце, сделала упражнение хорошо. Ожидание ее оценки растянулось на долгие минуты. Она в итоге выиграла в ленте, но уступила по сумме.

Позже много говорилось о том, что у каждой гимнастки были свои огрехи в исполнении. У Арины постоянно возникали проблемы с лентой, Дина из-за травмы спины просто не могла исполнять некоторые элементы. А у Линой хромало исполнение — это выражалось в недотянутых стопах, согнутых коленях и локтях и так далее. Получилось так, что Ашрам в квалификации оценили строже, чем в финале, а Авериных — наоборот.

Аверины поддержали Валиеву после допинг-скандала

Проигрыш на Олимпиаде был большим ударом для Дины и Арины. Они остались в спорте еще на два года после Игр, но, поняв, что в Париж им не попасть, завершили карьеру. Эти переживания позволили им лучше понять ситуацию фигуристки Камилы Валиевой, у которой случились неприятности на Олимпиаде в Пекине. В Китае обнаружилось, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

«Ты невероятная! Двигайся только вперед», — написали Аверины в комментариях к посту Камилы, в котором она поблагодарила всех за поддержку на Олимпиаде.

На этом взаимодействие сестер и Валиевой не закончилось. В 2023 году Дина выступала в упражнении с булавами под «Болеро» — под эту же музыку была поставлена произвольная программа Камилы в олимпийский сезон. После выступления Аверина на Гран-при в Москве повторила финальную позу из программы фигуристки Валиевой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

«Это была финальная поза Камилы Валиевой. Я сделала все чисто и для себя решила сделать Камилину позу, потому что эта музыка ассоциируется с ней. И я пошла к девочкам и сделала это», — рассказывала Дина.

30 ноября уже Валиева опубликовала снимок, сделанный во время церемонии вручения Национальной спортивной премии — 2023, которая проходила в Государственном Кремлевском дворце. Это подтверждает, что Камила и Дина с Ариной поддерживают контакт.

Чем Аверины планируют заниматься после завершения карьеры

Дина после объявления о завершении карьеры отметила, что у нее с сестрой много планов.

«Планов на будущее много. Будем пробовать себя в чем-то новом, новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный», — сказала Дина.

Арина добавила, что они будут продолжать участвовать в различных гимнастических шоу — гимнастика остается с Авериными навсегда.

Ирина Винер в разговоре с РИА Новости назвала Авериных олимпийскими чемпионками и рассказала, что сейчас сестры занимаются государственной деятельностью.

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва» Ирина Винер

«Дина и Арина приняли такое решение. Но они сделали огромное дело и сейчас занимаются государственной работой. Итог совместной работы? Они — олимпийские чемпионки», — заключила Винер.

Свой вариант предложила сестрам Авериным олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова. Она допустила, что в будущем гимнастки могли бы также оказаться в главном законодательном органе страны.

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