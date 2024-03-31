Умерла бывший тренер Авербуха и Валиевой Заслуженный тренер по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла в 74 года

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская ушла из жизни в 74 года. Трагическую новость сообщил ее сын Денис Самохин в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она тренировала таких знаменитостей, как Илья Авербух, Камила Валиева, Ирина Лобачева.

Тренер Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза и Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой и братьев [Александра и Владимира] Успенских, Александра Шубина и Даниила Самсонова, Анастасии Метелкиной и многих-многих других. Спи спокойно, мамуль, — написал он.

Самохин добавил, что смерть его матери наступила поздним вечером 30 марта. Дата похорон на данный момент неизвестна. Говоря о причине смерти, Самохин отметил, что Дубинская уже четыре года страдала боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы.

Ранее сообщалось, что на 62-м году жизни умер актер Московского драматического театра на Бронной Александр Терешко. Он до последнего участвовал в спектаклях «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лева (Покровские ворота)».