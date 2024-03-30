Скончался актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Скончался актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко

Фото: Пресс-служба театра на Малой Бронной

Александр Терешко

Актер Московского драматического Театра на Бронной Александр Терешко 25 марта умер на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра. Он до последнего участвовал в спектаклях «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лева (Покровские ворота)». Терешко довелось сыграть в проектах «Марш Турецкого» «Кухня» и «Марьина роща». Он служил в Театре на Бронной с 1989 года, за его спиной множество ролей и спектаклей, съемки в кино и сериалах.

Он успел поработать с главными советскими и российскими режиссерами, среди которых Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев, Константин Богомолов и многие другие, — отметили в пресс-службе.

Коллектив театра на Малой Бронной выразил глубокие соболезнования семье актера. Причины его смерти неизвестны.

Ранее на стриминговых платформах состоялась премьера последней песни ушедшего из жизни Дмитрия Красилова, известного по сотрудничеству с группой Little Big. Мать артиста Галина Красилова, публикуя композицию в его соцсетях, рассказала, что в этот день у нее родился внук. Она призвала слушать песни Дмитрия и помнить о нем. Красилов умер 18 декабря в Москве. Причиной смерти танцора стали последствия эндокринопатии.

На днях на 58-м году жизни ушел из жизни актер театра и кино Павел Поймалов, сыгравший в сериалах «Каменская», «Чудотворец» и других. Его коллеги по Московскому театру юного зрителя (ТЮЗ) сообщили, что артиста не стало 24 февраля. В окружении Поймалова не стали озвучивать причину скоропостижной кончины.