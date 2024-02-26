Умер звезда «Каменской» Павел Поймалов: что он сделал для кино и театра

Фото: moscowtyz.ru

Павел Поймалов

Ушел из жизни актер театра и кино Павел Поймалов, сыгравший в сериалах «Каменская», «Чудотворец» и других. Что известно о его смерти, какими ролями он запомнился зрителям?

Как умер Павел Поймалов

Поймалов умер на 58-м году жизни. Коллеги актера по Московскому театру юного зрителя (ТЮЗ) сообщили, что артиста не стало 24 февраля. В окружении Поймалова не стали озвучивать причину его скоропостижной кончины.

«Умер артист Павел Поймалов. О дне прощания сообщим дополнительно», — говорится на сайте Московского ТЮЗа.

Родственница актера Галина Абрамова подтвердила информацию о смерти Поймалова. Она сообщила трагическую новость в своих социальных сетях.

«Друзья, умер Павлик Поймалов, актер ТЮЗа, Москва. Наш дорогой кизлярец, племянник моего мужа. Мы в трансе», — призналась Абрамова.

Что о Поймалове говорили зрители

Поймалов служил в столичном театре юного зрителя более 30 лет. Поклонники отмечали его актерскую игру. У некоторых с артистом были связаны детские воспоминания.

«Пару дней назад пришла на прогон нового спектакля, и вдруг рядом садится актер, с которым связаны мои самые теплые воспоминания детства: „Волк и семеро козлят“, „Два клена“, „С любимыми не расставайтесь“, „Свидетель обвинения“, „Плешивый Амур“, а еще „Оловянные кольца“ и „Страна глухих“. Что мне всегда нравилось: какая бы ни была роль, даже самая маленькая, Павел Поймалов делает ее яркой и запоминающейся. Не могла пройти мимо него и просто не сказать спасибо», — приводит слова одной из зрительниц StarHit.

Фото: moscowtyz.ru Павел Поймалов

Что известно о биографии Павла Поймалова

Поймалов родился в июне 1966 года в Кизляре в Дагестане. После школы он поступил в Горьковское театральное училище, окончил драматическое отделение. Затем Поймалов стал студентом ГИТИСа. Актер окончил режиссерский факультет под руководством Леонида Хейфеца.

В 1992 году Поймалов присоединился к труппе Московского ТЮЗа. На сцене театра он сыграл более 20 ролей в таких спектаклях, как «Собачье сердце», «Гуд-бай, Америка!!», «Невероятный иллюзион Эрни», «Иванов и другие», «Романтики», «Жак Оффенбах, любовь и тру-ля-ля», «Кто царевну поцелует...», «Оловянные кольца», «Татьяна Репина», «Буратино в стране дураков», «Трамвай «Желание» и других. В последние годы он представал перед зрителями в образе Свидерского в «Пьяном Амуре», Миронова в пьесе «С любимыми не расставайтесь», Акелы в «Маугли», а также в качестве Зайца, Пингвина, Петуха в спектакле «Волк и семеро козлят».

«Портрет блистательного Павла Поймалова, сыгравшего сочиненных вместе с режиссером Зайца, Пингвина (почтальон от папы, затертого во льдах) и Петуха, смело можно выбивать на медали с ненавистным для артистов изречением „Нет маленьких ролей“», — отмечала журналист Мария Седых.

Поймалов начал сниматься в кино в 1991 году. Он сыграл эпизодическую роль в картине «Убить скорпиона». Актер по-настоящему полюбился зрителям после ролей в сериалах. Поймалов сыграл Геннадия Шлыка в «Каменской», Мао в «Стране глухих» и Сурена Авакяна в «Чудотворце», а также Назима в «Дальнобойщиках», где его партнером по съемкам стал Владимир Гостюхин. Всего фильмография Поймалова насчитывает более 40 работ.

В 1994 году Поймалов стал лауреатом конкурса имени Андрея Миронова «Актеры поют!». Он также удостаивался премии Каннского кинофестиваля в номинации «Лучший актерский ансамбль» за фильм «Свадьба», в котором сыграл Тофика. Также артисту вручали премию Станиславского за спектакль «Трамвай «Желание».

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