Мать умершего танцора из Little Big опубликовала его последнюю песню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

На стриминговых платформах 29 марта состоялась премьера последней песни ушедшего из жизни Дмитрия Красилова, известного по сотрудничеству с группой Little Big. Мать артиста Галина Красилова, публикуя композицию в его соцсетях, рассказала, что в этот день у нее родился внук. Она призвала слушать песни Дмитрия Красилова и помнить о нем.

Сегодня, 29 марта 2024 года, два замечательных события: выход песни Димы и рождение моего внука. Эмоции переполняют. Поддержите нас. Слушайте песню и вспоминайте Диму, — написала Красилова во «ВКонтакте».

Дмитрий Красилов умер 18 декабря в Москве. Причиной смерти танцора стали последствия эндокринопатии. Болезнь была спровоцирована нарушением работы эндокринных желез. За день до гибели актер жаловался на плохое самочувствие.

Позже певец Стас Костюшкин признался, что его не удивила смерть танцора. По его словам, артист накануне смерти выглядел болезненным, было заметно, что у него проблемы с давлением. Он добавил, что собирался поинтересоваться у Красилова состоянием здоровья и когда тот собирается заняться своим весом, но из-за занятости не успел поговорить. Костюшкин добавил, что вместе с Пухляшом и музыкантом Амирчиком они собирались снять клип.