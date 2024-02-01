Baza: стали известны результаты анализа крови Пухляша из Little Big Baza: в крови танцора Красилова не нашли следов наркотиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza передает, что результаты анализа танцора Дмитрия Красилова, который умер 18 декабря 2023 года, показали отсутствие в его крови следов наркотических веществ. По данным канала, причиной смерти танцора стали последствия эндокринопатии.

Как пишет канал, болезнь была спровоцирована нарушением работы эндокринных желез. Канал уточняет, что за день до гибели актер жаловался на плохое самочувствие.

Ранее сообщалось, что Красилов умер в Москве. Тело танцора обнаружили в его квартире. Артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. После к Красилову приехал работодатель и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС, те выломали дверь.

Подруга танцора, певица Анна Калашникова ранее заявила, что Дмитрий Красилов не жаловался на свое самочувствие. По ее словам, за несколько дней до смерти он был полон энергии. Однако Калашникова отметила, что артист чувствовал выгорание и усталость из-за предновогодних мероприятий. У него было много творческих планов на декабрь и первые месяцы 2024 года, в частности, он планировал записать новую песню. Участие в записи должна была принять и сама Калашникова.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой группа должна были выступить на Евровидении в Нидерландах, однако выступление не состоялось из-за пандемии коронавируса. Клип с участием Красилова набрал на YouTube 279 млн просмотров, что стало абсолютным рекордом для конкурса.