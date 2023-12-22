«Был красный от давления»: Костюшкин о состоянии Пухляша накануне смерти Певец Костюшкин не удивился смерти Пухляша из Little Big

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press

Певец Стас Костюшкин признался, что его не удивила смерть танцора Дмитрия Красилова, известного как Пухляш из Little Big. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, артист накануне смерти выглядел болезненным, было заметно, что у него проблемы с давлением.

Есть вещи, которым ты не сильно удивляешься. Когда мы были на презентации <...>, я смотрел, он был весь мокрый и красного цвета, видно, что давление очень сильно бьет, — сказал певец.

Он добавил, что собирался поинтересоваться у Красилова состоянием здоровья и когда тот собирается заняться своим весом, но из-за занятости не успел поговорить. Костюшкин добавил, что вместе с Пухляшом и музыкантом Амирчиком они собирались снять клип. Танцор называл этот проект «лучшим подарком на Новый год» и хотел успеть завершить его до праздников, хотя Костюшкин предлагал перенести съемки на январь.

Красилов умер 18 декабря. Тело танцора обнаружили в его квартире в Москве. Артисту стало плохо за день до смерти, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. Затем к Красилову приехал работодатель и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС, те выломали дверь.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступать на Евровидении в Нидерландах, однако выступление не состоялось из-за пандемии коронавируса. Клип с участием Красилова набрал на YouTube 279 млн просмотров, что стало абсолютным рекордом для конкурса.