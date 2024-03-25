Рекорд Малинина, провал девушек: как прошел ЧМ-2024 без фигуристов-россиян

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Илья Малинин

С 20 по 24 марта в канадском Монреале проходил чемпионат мира по фигурному катанию. Это уже третий подряд мировой турнир, в котором не принимают участия россияне. Кто из иностранцев удивил в Канаде и какие места могли бы занять отечественные спортсмены на этом турнире — в материале NEWS.ru.

С Малининым не смог бороться никто

Первое место в мужском одиночном катании занял 19-летний Илья Малинин. Его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков выступали за Узбекистан, хотя родом из России. Сам же фигурист родился в США и является американцем.

Малинин на данный момент остается единственным фигуристом, кто исполнил на международных соревнованиях самый сложный элемент из прыжков в четыре оборота — четверной аксель, а также все остальные четверные прыжки. На чемпионате мира после короткой программы Илья шел третьим, уступая японцам Семе Уно и Юме Кагияме. В произвольной Малинин катался последним, прыгнул шесть четверных прыжков, а также сложнейший элемент — тройной лутц + тройной аксель. В произвольной Илья набрал 227,79 балла — это новый мировой рекорд — и больше чем на 20 баллов обогнал японца Кагияму.

Гроссмейстерское количество баллов — больше 100 — в короткой набрали Уно, Кагияма и Малинин. В произвольной подобного результата, кроме Ильи и Юмы, добился француз Адам Сяо Хим Фа — все трое получили больше 200 баллов за программу.

Фото: Graham Hughes/Global Look Press Илья Малинин

Сакамото готовится к возвращению россиянок

Японка Каори Сакамото стала трехкратной чемпионкой мира, хотя после короткой программы даже не была в тройке. Каори не владеет четверными прыжками, однако рассказала, что работает над четверным риттбергером.

«Я хочу быть готова к тому моменту, когда на соревнования вернутся российские девочки, потому что моего сегодняшнего технического арсенала недостаточно для победы, если я буду соревноваться с ними», — передает слова Сакамото Sports.

Второе место заняла американка Изабо Левито, третье — кореянка Чхэен Ким. Никто из них не пытался исполнить прыжки ультра-си. Единственными, кто исполнял тройной аксель на чемпионате мира, стали японка Хана Йошида и американка Амбер Гленн. Они стали 8-й и 10-й соответственно.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Каори Сакамото

В парах победила 40-летняя канадка

Деанна Стеллато-Дудек стала самой возрастной победительницей чемпионатов мира. В паре с Максимом Дешамом она уверенно обыграла прошлогодних чемпионов из Японии Рику Миуру и Рюичи Кихару. Третьими оказались представители Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Партнер родом из Санкт-Петербурга, а с Минервой стал кататься только в 2022 году.

Стеллато-Дудек начинала свою спортивную карьеру в одиночном катании — в 1999 году она стала чемпионкой финала Гран-при среди юниоров. В 17 лет Деанна ушла из фигурного катания из-за травм. В последующие годы фигуристка занималась образованием и получила профессию косметолога.

В 2016 году Стеллато-Дудек решила возобновить спортивную карьеру с единственной целью — выступить на Олимпийских играх. Деанна вернулась уже в парное катание — сначала каталась за США, где она и родилась, потом перешла в сборную Канады. Всего лишь второй чемпионат мира в ее жизни принес ей долгожданное золото.

Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешампс

Как прошел турнир в танцах на льду

Мэдисон Чок/Эван Бейтс из США стали двукратными чемпионами мира в танцах на льду. Вторыми остались канадцы Пайпер Гиллес/Пол Пуарье. Третьими — итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Танцы на льду — самый субъективный вид фигурного катания, но из-за отсутствия россиян он не потерял почти ничего. До этого на международном уровне за высокие позиции боролись только Виктория Синицина/Никита Кацалапов. С меньшим успехом — Александра Степанова/Иван Букин.

Здесь очень важна стабильность, а также признание судей. Многое зависит и от постановок: так как в танцах элементы у всех почти одинаковые, на первый план выходит качество исполнения и сами программы. И здесь российские спортсмены проигрывают иностранным соперникам, у которых тематически более разные, но подходящие каждой паре постановки, где присутствует хорошая хореография.

Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Кто из россиян мог бы поехать на чемпионат мира

Последним крупным международным турниром россиян стала Олимпиада-2022. На ней в личном турнире победу среди женщин одержала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова, Камила Валиева заняла четвертую строчку, но ее результат из-за допинг-скандала был аннулирован. Евгения Тарасова/Владимир Морозов в соревнованиях пар стали вторыми, Анастасия Мишина/Александр Галлямов — третьими, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — четвертыми. В танцах на льду серебряными призерами оказались Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин заняли шестую строчку, Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 14-ю. У мужчин на восьмой строчке расположился Евгений Семененко, на 15-й — Марк Кондратюк, на 19-й — Андрей Мозалев.

В случае возвращения на международную арену на чемпионате мира у отечественных фигуристов будет только по одной квоте в каждом виде — максимальное представительство российские спортсмены потеряли, так как не выступали на турнире с 2021 года.

Очевидно, что на чемпионат мира отправились бы сильнейшие россияне на момент отбора. По итогам чемпионата страны — 2024 ими стали Александра Степанова/Иван Букин в танцах, Анастасия Мишина/Александр Галлямов в парах, Евгений Семененко и Аделия Петросян в мужском и женском одиночном катании соответственно.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Евгений Семененко

Какие места могли бы занять россияне

На чемпионате России в мужском одиночном катании в короткой программе только Владислав Дикиджи и Евгений Семененко получили больше 100 баллов. В произвольной больше 200 — только Петр Гуменник. Чемпионом стал Семененко — его результат в 294,75 балла превышает оценку Адама Сяо Хим Фа, занявшего третье место на чемпионате мира. Однако из-за тенденции завышать оценки на национальных турнирах, а также двухлетнего отсутствия россиян на международных стартах Евгений наверняка получил бы меньше баллов на чемпионате мира.

Что касается девушек, то, если судить строго по баллам, вся первая четверка россиянок на чемпионате страны набрала большее количество баллов, чем победительница чемпионата мира Каори Сакамото. Если не включать в их число дисквалифицированную Камилу Валиеву, то это Аделия Петросян, Софья Муравьева и Ксения Синицына.

Наверняка на мировое первенство при таком раскладе отправилась бы Аделия Петросян — она никогда не участвовала во взрослых международных стартах, но зато единственная из всех россиянок на данный момент владеет и тройным акселем, и четверными прыжками. Ее баллы на чемпионате мира были бы ниже, чем те, что она получила в Челябинске. Но это не помешало бы Аделии быть главной фавориткой в соревновании женщин.

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press Аделия Петросян

В парном катании все три дуэта, занявшие призовые места на чемпионате России, набрали больше победителей чемпионата мира. Ими стали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков. На чемпионат мира отправились бы лидеры — Мишина/Галлямов. На чемпионате России они безошибочно исполнили обе программы, в отличие от призеров мирового турнира. Настя и Саша уже являются чемпионами мира, так что претендовали бы на первую строчку и в канадском Монреале.

Самая неоднозначная ситуация сложилась бы в танцах на льду. Технически Александра Степанова/Иван Букин набрали на чемпионате России на балл с небольшим больше, чем итальянцы на чемпионате мира. Так что с такими оценками они могли бы стать в Монреале третьими.

Практически же баллы лидеров сборной России были бы ниже — постановки иностранных соперников лучше, чем у россиян. К тому же Степанова/Букин больше года совсем не выступали на соревнованиях из-за беременности партнерши. Вернулись они только в сентябре прошлого года. Скорее всего, Саша и Ваня могли бы при удачном раскладе рассчитывать на место в первой шестерке.

Остальные российские дуэты даже на внутреннем турнире набрали меньшее количество баллов, чем первая мировая четверка. Скорее всего, они расположились бы где-то около 10–15-го места — ориентиром может стать итоговая 12-я строчка экс-россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

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