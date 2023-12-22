Призеры ЧР оценили исторический элемент американского фигуриста Малинина Фигурист Семененко назвал четверной аксель американца Малинина рискованным

Фото: FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

Илья Малинин (США)

Исторический четверной аксель американца Ильи Малинина, самый сложный из четверных прыжков в фигурном катании, невыгоден и рискован, заявил NEWS.ru двукратный чемпион России Евгений Семененко. Двукратный призер чемпионатов РФ Петр Гуменник признал, что ему думать о повторении такого элемента рано. Четверной аксель на сегодняшний день выполняет только Малинин. Он гражданин США, его родители родились в России, но выступали за Узбекистан.

Замахнуться можно на многие элементы, я придерживался своей поставленной цели. Думаю, каждый из нас в теории может выполнить элемент, но он требует особой подготовки, целенаправленного изучения. Прыжок невыгоден, потому что есть риск получения травмы очень большой, и не каждый спортсмен способен на такое, — сказал Семененко.

Гуменник отметил, что «ему бы пока тройной аксель сделать». Спортсмен нацеливается на другие элементы, приносящие больше баллов.

Есть еще куда расти без четверного акселя: четверной лутц, четверной флип, два четверных лутца. Это легче и принесет больше баллов, — заявил он.

На чемпионате России — 2024, на котором идет отбор в сборную страны на следующий сезон, Семененко защитил титул чемпиона страны, а Гуменник стал бронзовым призером. Турнир проходит в Челябинске с 21 по 24 декабря.

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