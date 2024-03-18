«До слез, понятно»: Ягудин об эмоциях Валиевой после допроса в CAS Ягудин рассказал о слезах Валиевой за сутки до приговора CAS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сообщил о разговоре с фигуристкой Камилой Валиевой о ее допросах за сутки до оглашения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. В интервью на YouTube-канале мастеру спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой он рассказал, что Валиева была в слезах.

Я общался с ней за сутки до оглашения вердикта. <...> Мы разговаривали с ней, она рассказывала, как проходили допросы. До слез, понятно, вся эта ситуация. <...> Но я видел и наблюдал, что происходило во время Олимпиады в Пекине. Я понимал, что это какая-то нескончаемая внутренняя боль, это тупик, — сказал спортсмен.

29 января CAS дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Кроме того спортивный суд аннулировал все результаты спортсменки, начиная с этой даты. Сообщения об обнаружении в допинг-пробах Валиевой запрещенного препарата триметазидина появились по завершении командного турнира на Олимпийских играх — 2022, где сборная России завоевала золото.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что Валиева сможет принимать участие в ее ледовых шоу. По ее словам, ее команде необходимо проанализировать полную расшифровку решений о дисквалификации фигуристки. После этого, по словам Навки, станет понятно, когда и где 17-летняя спортсменка сможет выступать на льду.