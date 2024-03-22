«Начали сомневаться»: фигуристка Волосожар сменила имя дочери от Транькова Фигуристка Волосожар рассказала, как поменяла имя дочери от Транькова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Волосожар

Фигуристка Татьяна Волосожар сообщила в соцсети «Вконтакте», что сменила имя ребенку от тренера по фигурному катанию Максима Транькова. До родов супруги планировали назвать дочь Таисией, но впоследствии засомневались.

Анжелике, например, еще во время беременности мы подобрали имя Таисия. А когда родилась, то начали сомневаться, насколько ей это имя подходит, — напиисала фигуристка.

В итоге торопить пару с решением начали даже нянечки в роддоме, в первые дни именем младенца было: «девочка в желтом одеяльце», призналась Волосожар. Она добавила, что в семье по имени уже называют третьего малыша, но до сих пор прибывают в раздумьях.

Только после родов узнаем точно, останется оно с нами или придется заменить, — объяснила фигуристка.

Сына Волосожар и Транькова зовут Теодор. По словам фигуристки, она не участвовала в выборе этого имени — решение принимал супруг. Мальчик родился 27 мая 2021 года. Об очередном пополнении в семье пара объявила 14 февраля текущего года. Но звездные супруги пока не называли пол ребенка.

Ранее Волосожар сообщила, что продолжит выступление на шоу «Ледниковый период», несмотря на травму мениска. Она призналась, что с болью помогают справиться лекарственные препараты.