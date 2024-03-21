«Только что мне зашили стопу»: Щербакова записала видео во время операции Фигуристка Щербакова опубликовала видео с операции на голеностопе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова записала видео в ходе операции на голеностопе. В своем Telegram-канале спортсменка опубликовала ролик, во время которого она лежит на операционном столе. Фигуристка заявила, что врачи сделали ей «новую связочку».

Я лежу на операционном столе. У меня прямо сейчас проходит операция. <...> Новую связочку мне сделали? Какая красота! Я не чувствую ног, но операция еще идет, это новое ощущение. Я спала, но вдруг проснулась. Вот только что мне зашили стопу. Там шурупчики, связочки, все на месте, — сказала Щербакова.

Спустя несколько часов после операции фигуристка пришла в себя и успокоила фанатов. Щербакова поблагодарила всех за поддержку и заявила, что ее ждет восстановление.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган и исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе заявили, что Щербакова и Александра Трусова пропустят чемпионат РФ из-за спортивных причин. Как пояснил Сихарулидзе, спортсменки не участвовали в этапах Гран-при, поэтому не могли отобраться на соревнования.