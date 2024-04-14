Губерниев рассказал, кто должен возглавить «Спартак» после Абаскаля Комментатор Губерниев: «Спартаку» надо приглашать Черчесова вместо Абаскаля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Возглавлять футбольный клуб «Спартак» должен Станислав Черчесов, рассказал NEWS.ru спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. Так он прокомментировал новость об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера клуба.

Вполне ожидаемое решение «Спартака», к этому все и шло. Надо было сделать это раньше. Я считаю, что нужно брать Черчесова. Здесь и думать нечего, — рассказал Губерниев.

Как стало известно ранее, руководство московского футбольного клуба «Спартак» решило отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля после того, как команда потерпела поражение от «Сочи». Команда поблагодарила специалиста за работу с лета 2022 года. Пресс-служба клуба отметила, что с ним красно-белые стали третьими в прошлом сезоне.

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что клубу следует пригласить на должность главного тренера отечественного специалиста. По его словам, сейчас обсуждаются кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

До этого Валерий Непомнящий назвал испанского коллегу Гильермо Абаскаля непрофессиональным «чудаком-шарлатаном». Тренер считает, что назначение Абаскаля стало «камнем в огород» руководства столичного клуба.