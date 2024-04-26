«Чемпионское кино»: Андреасян снимет фильм о Костомарове, что известно

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм про фигуриста Романа Костомарова. Чем вдохновился постановщик, что известно, будет ли картина успешной?

Что сказал Андреасян

25 апреля Андреасян сообщил в своем Telegram-канале, что снимет художественный фильм о фигуристе, его творческом пути и преодолении трудностей. Он выразил уверенность, что кино получится «чемпионским» при непосредственном участии Романа и его близких.

«Я всегда считал, что один из смыслов жизни великих людей — это вдохновлять своими поступками других. Как и большинство жителей нашей страны, я следил за трагедией, которая произошла с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Меня до глубины души тронула его история, я плакал от восхищения силой воли и силой духа этого потрясающего человека», — отметил режиссер.

По словам Андреасяна, вновь увидев Костомарова на льду, он осознал, что человек способен преодолеть любые сложности. Он назвал большой честью то, что Роман доверил съемки картины о его жизни команде постановщика.

«Когда я увидел Романа вновь на льду, когда осознал, что человек способен преодолеть любые сложности, если у него есть желание бороться, любить и заниматься делом своей жизни. Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное „чемпионское“ кино при непосредственном участии Романа и его близких», — добавил Андреасян.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто усомнился в успехе фильма

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что не верит в хорошую экранизацию жизни Костомарова от Сарика Андреасяна.

«Кто это Андреасян? Нет, не верю в хорошую экранизацию», — сказала Тарасова.

Тренер очень переживала за здоровье спортсмена. Она рассказывала, что молилась о его выздоровлении в марте 2023 года.

«Только чтоб он жив остался. Я тоже об этом мечтаю. Мы вот все иконы выставили, молюсь», — говорила Тарасова.

Кто поддержал предстоящую картину

Кинокритик Александр Шпагин заявил NEWS.ru, что у Андреасяна может получиться хороший фильм о фигуристе. По его словам, постановщик является профессионалом своего дела.

«Мне кажется, Сарик Андреасян справится с проектом о Романе Костомарове. Многим не нравились его работы, но он исправился. Он поставил просто шедевральный сериал „Жизнь по вызову“. Андреасян — профессионал, и когда нужно, он это демонстрирует», — отметил Шпагин.

Также кинокритик похвалил фильм Андреасяна «Землетрясение». Кроме того, одной из хороших работ он назвал картину «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, который, несмотря на «странную игру», вписался в киноленту. Шпагин заявил, что обязательно оценит предстоящий фильм о спортсмене.

«В 2010-м, когда требовался тупой гламур, он снимал тупой гламур. Но и там у него были удачи, в частности фильм „Землетрясение“. Это отличная работа, кстати, намного лучше, чем у Котта о том же самом землетрясении в Армянской ССР. У Андреасяна картина вышла сильнее, драматичнее, трагичнее. Андреасян „лепит“ фильмы один за другим, может сделать как хорошие, так и плохие. Но о Костомарове, на мой взгляд, людям будет интересно посмотреть. Ему, главное, хорошую драматургию, и фильм получится», — заключил собеседник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru отметил, что Роман Костомаров — мужественный человек, о его судьбе должны снимать фильмы. Многих людей может вдохновить этот фильм о жизни Костомарова, добавил ведущий.

«Если получится хорошее кино, то я посмотрю. То, что случилось с Костомаровым, ни один сценарист не напишет. Рома — мужественный человек, про него еще будут снимать фильмы. Многих эта картина может вдохновить. Пожелаем удачи режиссеру и посмотрим, кто сыграет Романа. Я считаю, такое кино нужно снимать. Будем смотреть, что там нам наснимает Андреасян», — рассказал Губерниев.

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