Слова о ВС РФ, травля в школе, друзья-иноагенты: как живет Денис Дорохов

Фото: legion-media.ru/Persona Stars

Денис Дорохов

Юморист Денис Дорохов прославился как игрок команды КВН «Сборная Камызякского края» и актер юмористической программы «Однажды в России». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, что он говорил о российских военных?

Чем известен Дорохов

Денис Дорохов родился 4 мая 1987 года в городе Невинномысске. Он окончил Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ, после чего некоторое время работал в астраханском отделении «Газпрома».

В 2002 году Дорохов попал в КВН, став участником сборной Астрахани, на основе которой образовалась команда «Сборная Камызякского края». Юмористы в 2012 году дошли до полуфинала в Высшей лиге.

С 2014 года Дорохов активно снимается на телевидении, в частности в шоу «Однажды в России», «Большие гонки», «Где логика?». Также он как актер играл в лентах «Бородач», «Когда Гарри встретил Седжал», «Zомбоящик» и других.

Что известно о личной жизни Дорохова

Денис Дорохов женат на женщине по имени Эльвира. Пара узаконила отношения в 2010 году, а в 2012 году у них родился сын Артем.

В 2019 году юморист стал отцом во второй раз — у супругов родился еще один сын, которого назвали Богданом. Дорохов с семьей живет в Москве.

Что известно о состоянии здоровья Дорохова

Денис Дорохов родился с особенностью — у него не срослась верхняя губа. Такой порок называют заячья губа. Из-за этого его дразнили в школе.

«До сих пор реагирую на слова „заяц“ и „урод“. То есть для меня это триггер, потому что заячья губа для меня в детстве было что-то черное, мрачное», — рассказывал юморист.

Дорохов перенес несколько пластических операций, но не смог побороть комплексы. По словам артиста, сейчас он научился принимать свою внешность и смеяться над собой, однако переживал, чтобы его особенность не передалась детям.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Дорохов

Что Дорохов говорил о российских военных

Денис Дорохов публично не комментировал тему спецоперации, однако в мае 2023 года вместе с коллегой Азаматом Мусагалиевым посетил Донбасс. Артисты приняли участие в концерте по случаю 80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса в мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР. На мероприятии шоумену удалось пообщаться с военнослужащими ВС РФ.

«У нас было общение непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди», — поделился он.

Чем сейчас занимается Дорохов

Денис Дорохов в 37 лет продолжает творческую карьеру. Вместе с Азаматом Мусагалиевым и Гариком Харламовым он ведет шоу «Кстати». В мае 2024 года в проекте принял участие блогер Николай Соболев, с которого в марте текущего года Минюст РФ снял статус иноагента.

Соболев в ходе эфира поинтересовался у комиков, есть ли среди их друзей иноагенты, на что Харламов заявил, что ему нужно подумать, а Дорохов сразу ответил отрицательно.

«Гонишь, что ли? Какие они нам друзья», — сказал Дорохов.

Также весной Дорохов принял участие в передаче «Звезды» на НТВ, где выступил в качестве наставника команды «Регионы» и привел ее к победе, обыграв соперников под руководством народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Главным призом шоу была сумма в размере 20 млн рублей.

«Ну вот выиграет Киркоров — он опять поедет на Мальдивы нежиться под солнышком. А если мы выиграем, мы проведем газ в дом Сашкиных родителей. Вот и решайте, кому это тепло более желанно», — шутила команда Дорохова.

В июне состоялась премьера собственного проекта комика — «Рыцарь Дорох». В шоу он путешествует на мотоцикле и тестирует разные модели транспорта.

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