Алла Пугачева: последние новости 3 июля, сахарный диабет, пропажа голоса

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Сахарный диабет мог стать причиной ухудшения состояния народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Что об этом известно, какие еще последние новости о Примадонне известны сегодня?

Правда ли, что у Пугачевой сахарный диабет

В конце июня стало известно, что Алла Пугачева страдает из-за проблем с сердцем и сосудами. По данным KP.RU, на состоянии артистки негативно сказывается жара на Кипре, в связи с чем она планирует переехать в Юрмалу.

При этом врач-кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с NEWS.ru предположил, что проблемы с сердцем у Примадонны мог спровоцировать сахарный диабет. По словам специалиста, при этом заболевании повреждаются стенки сосудов, также оно провоцирует нарушение микроциркуляции в сердце.

«Сахарный диабет действительно влияет, потому что он является триггерной точкой, в основе которой лежит повреждение сосудистой стенки. И из-за этих повреждений формируется бляшка. Диабет провоцирует нарушение микроциркуляции не только в сердце, но и в почках, других органах», — объяснил Кондрахин.

Говоря об ухудшении состояния 75-летней исполнительницы, врач также обратил внимание, что жаркий климат действительно может усугубить состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«При ишемической болезни сердца часто возникают плохие ощущения в грудной клетке. А тут еще жара. Это дополнительная физнагрузка. Конечно, человек пытается ее избежать», — уточнил кардиолог.

Фото: legion-media.ru/Persona Stars Ольга Зарубина

Что Зарубина рассказала о голосе Пугачевой

Певица Ольга Зарубина раскритиковала вокальные данные Аллы Пугачевой, отметив, что артистке не всегда хватало диапазона.

«Если учесть, что у Пугачевой голос — порядка одной октавы, все становится ясно... У Пугачевой, повторюсь, голос в одну октаву был. А у меня — две с половиной октавы. Пугачева действительно была сильная в драматургии, в речитативе. Она могла правильно построить фразы, сделать акценты в правильном месте. И действительно брала за душу, у многих даже вызывала мурашки ее манера. То есть драматургия у нее сильная, тут я не могу ничего сказать. Но вокал — это совсем другое», — сказала Зарубина aif.ru.

Исполнительница также прокомментировала слухи о том, что Пугачева потеряла свой голос из-за употребления спиртных напитков и курения.

«Мне кажется, что, если голос есть, он останется. Голоса лишиться можно из-за какой-то серьезной болезни. Почему Пугачева стала хрипеть, я не знаю. Может, она много курила. Но, повторю, у нее особого вокала и не было», — добавила Зарубина.

Кто и почему назвал поведение Пугачевой инфантильным

Сын певца Александра Барыкина Георгий заявил, что особо не плакал по уехавшей из России Алле Пугачевой и другим знаменитостям. Он назвал поведение артистов инфантильным, сообщает корреспондент NEWS.ru.

«Я по ним особо не плакал. Меня удивило, когда некоторые артисты как дети малые расшумелись, выступив против спецоперации. Совершено инфантильное поведение. Впрочем, уехали — и пускай, это их выбор. Но считаю подлым хаять свою родину. Притом, что в России их, думаю, никто и не преследует. Они могут всю свою недвижимость продавать, даже иноагенты. В отличие от Запада, где россиян ущемляют в правах, блокируют их счета, замораживают активы», — отметил Георгий Барыкин.

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