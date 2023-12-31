«Однажды в России», скандал с Киркоровым, ДНР: как живет Азамат Мусагалиев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Азамат Мусагалиев

Телеведущий Азамат Мусагалиев прославился благодаря участию в КВН с командой «Камызяки», а также благодаря съемкам в сериале «Интерны» и скетч-шоу «Однажды в России». Что известно о новых проектах артиста и его жизни?

Чем сейчас занимается Азамат Мусагалиев

Мусагалиев работает телеведущим на телеканале ТНТ, а также ведет на личном YouTube-канале несколько проектов: «Большое шоу», «Это про меня» и «Я себя знаю!».

После закрытия передач «Где логика?», «Музыкальная интуиция» и «Я тебе не верю» телеведущий допустил, что его хотят «слить» с ТНТ.

«Я изначально не рассчитывал, что меня пригласят вести все эти передачи. Да, этого не стало — но этого могло и не быть. Безусловно, есть какая-то горечь и сожаление. Но это было, и я был счастлив», — сказал он в ходе YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Несмотря на слухи, артист остался на телеканале. Мусагалиев появится в новогоднем выпуске передачи «Однажды в России» на ТНТ 31 декабря. Помимо участия в юмористических миниатюрах, он лично исполнит праздничную песню в эфире. Затем на канале состоится премьера фильма «Иван Васильевич меняет все», в котором телеведущий исполнил роль Ивана Грозного.

Что известно о скандале Мусагалиева с Киркоровым

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу «Концерты» на ТНТ в мае текущего года резко ответил Мусагалиеву на критику в свой адрес, когда юморист призвал исполнителя не мешать ему и «не петь свои песни».

«Послушай меня, муха, встала и полетела отсюда! Я как ни включу ТНТ, везде твоя щекастая рожа, филиппинский Ельцин. Берега попутала, жужелица странная? Ты пока яйца в говно кладешь, муха, я туда Баскова опустил, еще и денег за это получил. Ты мутной каплей висел снизу рейтинга, когда вся страна Новый год с меня начинала. Я теперь примадонн», — сказал Киркоров.

После этого артисты помирились и обнялись. Примирение они объяснили тем, что в мире шоу-бизнеса часто происходят скандалы.

Как Азамат Мусагалиев относится к СВО

Азамат Мусагалиев после начала СВО опубликовал в социальных сетях пост, в котором выступил «за мир».

«Люди! Главное — это люди! Ни паспорт, ни цвет, ни убеждения! <...> Надо поберечь друг друга. В Украине много ребят, с которыми меня многое связывает. И я хочу, чтобы ни они и их семьи, ни кто-либо вообще не страдал. Я за мир», — написал он.

В текущем году 8 сентября Мусагалиев вместе с юмористом Денисом Дороховым выступил на концерте у мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР. Мероприятие было приурочено ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Телеведущий со сцены пожелал местным жителям «мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких».

После выступления в Донбассе Азамат Мусагалиев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в якобы покушении на суверенитет Украины. Также его концерты начали бойкотировать в Казахстане.

Чем известен Азамат Мусагалиев

Мусагалиев родился на юге Астраханской области, в городе Камызяке. Его семья имеет казахские корни, хранит традиции и язык предков. Он окончил технический университет и получил диплом эколога, однако работать по специальности не стал и увлекся игрой в КВН.

Дебютным для Мусагалиева стало выступление в Премьер-лиге в составе команды «Альтернатива» в 2007 году. В 2009 году он вышел на сцену в статусе капитана «Сборной Камызякского края». По итогам сезона 2015 года команда стала чемпионом Высшей лиги, а Азамат Мусагалиев взял титул «КВНщик года».

В 2014 году юморист присоединился к актерскому составу шоу «Однажды в России», а на следующий год снялся в сериале «Интерны». Затем он стал ведущим шоу «Где логика?», «Музыкальная интуиция» и «Я тебе не верю» на ТНТ.

Азамат Мусагалиев с 2008 года женат на Виктории Мусагалиевой. Они воспитывают двух дочерей и сына.

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