«На каждый роток не накинешь платок»: Губерниев высказался о Пугачевой Губерниев назвал Пугачеву великой певицей, которую он продолжи слушать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Алла Пугачева является великой певицей, заявил журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Газетой.Ru». Он отметил, что слушал ее раньше и будет слушать в будущем. Таким образом журналист прокомментировал призыв депутата Госдумы Алексея Журавлева признать Примадонну иноагентом, чтобы она не смогла получать деньги в России.

Я Аллу Борисовну Пугачеву считаю великой певицей, слушал, слушаю и буду слушать. Что касается остального, позвоните в пресс-службу депутата Журавлева. На каждый роток не накинешь платок, — заявил Губерниев.

Журавлев призвал признать певицу иностранным агентом после заявления, в котором она выразила мысль, что «нормальные люди» не вернутся в Россию. Депутат в ответ на это сказал, что нормальные люди как раз живут в РФ в сложный для страны период.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что критерии признания гражданина России иностранным агентом слишком размыты, поэтому в реестр рискуют попасть все, в том числе Пугачева. По его мнению, внести в соответствующий список могут тех, кто «с чем-то не соглашается, выражает свое мнение».